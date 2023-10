À l'issue de la victoire sud-africaine sur le Tonga, les joueurs des deux équipes ont partagé un moment de communion. Réunis en cercle, coude-à-coude, Tonguiens et Springboks ont célébré leur combat.

Après le combat, la communion. Quelques instants après la victoire de l'Afrique du Sud face au Tonga, les joueurs des deux équipes ont partagé un moment fort en se réunissant en cercle, serrés, et genoux à terre. Certains ont semblé prier, d'autres étaient visiblement émus après le combat acharné des deux nations. Si les Springboks se sont largement imposés, les coéquipiers de Ben Tameifuna ont donné du fil à retordre aux champions du monde en titre.

Le capitaine du Tonga a d'ailleurs échangé son maillot avec Siya Kolisi à l'issue de la rencontre. Éliminés de la Coupe du monde, les Tonguiens sont tombés sur plus fort face à l'Irlande et l'Écosse. Les Sud-Africains eux sont quasiment qualifiés et doivent attendre le résultat d'Irlande - Écosse, le 7 octobre.