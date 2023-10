Le Tonga a peut-être encaissé un revers sévère, ce dimanche à Marseille (49-18). Mais la performance des hommes du Pacifique face à l'Afrique du Sud a toutefois des aspects encourageants.

À la fin du bal, on peut trouver que le score est lourd. Effectivement, quasiment 50 points passés, et un suspense qui à la mi-temps déjà (21-8) avait pris un coup. Cependant, les statistiques montrent à quel point les Tonguiens ont répondu présent face à l'Afrique du Sud. Ils ont eu l'occupation pour eux (53%), n'ont pas beaucoup laissé le ballon (45%) et ont réalisé autant de passes après-contact que les Boks (8). En conquête, la partie a été relativement propre pour les deux adversaires : 2/3 en mêlée et 17/18 en touche pour les champions en titre ; 6/7 et 14/15 pour leurs hommes du Pacifique.

Les statistiques du match Afrique du Sud - Tonga Midi Olympique / Stats Perform

Mais c'est en défense que les Tonguiens se sont le plus illustrés. Comme les Sud-Africains (81%), ils ont été fiables sur le pourcentage de plaquages réussis : 80%. Surtout, plusieurs individualités se dégagent. Sione Talitui a été l'auteur de 23 plaquages (100%), Tanginoa Halaifonua 16 (100%) et Paula Ngauamo 15 (88%). À noter quand même : Pita Ahki et William Havili étaient les moins en réussite, avec trois plaquages ratés chacun, dont certains ont permis des opportunités à la sélection dirigée par Jacques Nienaber.

Les statistiques du Tonguien Sione Havili Talitui contre l'Afrique du Sud Midi Olympique / Stats Perform

Offensivement, même si l'ailier Fine Inisi est le meilleur franchisseur de la partie (4), on voit que la paire de centres Andre Esterhuizen-Canan Moodie a brillé, avec le plus grand total de mètres parcourus ballon en main (54 et 53 mètres). Le premier a battu cinq défenseurs, soit le meilleur total de la partie, et le second a inscrit un essai pour se récompenser.

Les statistiques d'Andre Esterhuizen (Afrique du Sud) contre le Tonga Midi Olympique / Stats Perform

Et on comprend mieux la stratégie des Boks, qui ont réalisé et réussi 10 ballons portés, contre un de la part du Tonga.