Une semaine après leur défaite face à l'Irlande, les Springboks ont retrouvé le goût de la victoire face au Tonga. Large victoire des champions du monde en titre à Marseille sur le score de 49-18. Les Sud-Africains ont bien évidemment empoché le bonus offensif alors que les Tongiens sont officiellement éliminés. Le Montpelliérain Cobus Reinach a marqué le premier essai des siens.

Terminer cette phase de poule sur une bonne note, tel était l'objectif des Springboks qui jouaient ce soir leur quatrième et dernière rencontre dans ce groupe B. En analysant le classement avant le coup d'envoi, on se rendait rapidement compte que les Sud-Africains avaient de grandes chances de terminer à la deuxième position de cette poule, ce qui les positionnait comme les probables adversaires du XV de France en quart de finale.

Avant de se projeter aussi loin, il leur fallait tout de même se concentrer sur cette confrontation avec les Tonga qui, pour l'heure, n'avaient toujours pas gagné un match dans cette compétition (défaites face à l'Irlande puis à l'Ecosse).

Une question de pragmatisme

Le score aurait pu être plus serré au moment où les 30 acteurs de cette partie rentraient aux vestiaires à la moitié de cette rencontre (21 à 8 pour l'Afrique du Sud). En effet, les Sud-Af', avec 3 essais inscrits en autant d'occasions, ont connu un début de partie difficile. Pour autant, les partenaires de Kolisi ont su faire le dos rond pour ne concéder qu'un seul essai aux Tongiens (38e) qui répondaient plus que présents dans le combat.

Surpris par Reinach (5e) puis désorientés sur l'essai de Moodie (20e), les hommes du Pacifique ont offert des points sur un plateau d'argent aux champions du monde en titre qui n'en demandaient pas tant. A ce jeu-là, le pragmatisme des uns faisait le malheur des autres, c'est-à-dire aux Ikale Tahi qui auraient mérité d'être plus proches au tableau d'affichage à la mi-temps.

Une deuxième période séduisante de part et d'autre



Avec 6 essais au compteur de ce deuxième acte, le spectacle était au rendez-vous pour le plus grand plaisir des 60 000 spectateurs présents au stade Vélodrome. Au coup de sifflet final, les sourires étaient présents sur le visage de chaque équipe. Côté Springboks, le sentiment du devoir accompli prédominait pour cette dernière rencontre de la phase de poules. Côté Ikale Tahi aussi, la performance du soir donnait du baume au cœur à la 15e nation au classement mondial car avec 3 essais inscrits face aux champions du monde en titre, une partie du contrat était remplie. Les essais sud-africains auront été de toutes sortes : en contre, en force ou en attaque placée. Désormais, les coéquipiers de Kolisi n'ont plus qu'à attendre le weekend prochain pour connaître leur futur adversaire dans cette compétition.

La France en quart de finale ?

Avec un match de plus que l'Irlande et l'Ecosse qui s'affrontent samedi prochain, les Sud-Africains sont quasiment assurés de terminer à la seconde place de cette poule B. Cela fait de cette formation l'adversaire le plus probable du XV de France en quart de finale. Pour cela, les Bleus devront tout de même s'offrir l'Italie cette semaine. Quoi qu'il en soit, le suspense reste entier pour les tenants du titre qui ont montré de belles qualités durant ce début de compétition mais qui ont aussi fait preuve de faiblesse par moment.

