Heureux après la victoire étriquée des siens, le Rochelais, Levani Botia, sait que les Fidjiens doivent encore progresser pour viser plus haut.

Face à la Géorgie, vous vous êtes entêtés à pratiquer un jeu assez proche du cliché fidjien. Le regrettez-vous ?

Nous aimons la manière dont nous nous entraînons chaque semaine. Nous jouons comme nous savons le faire, comme des Fidjiens. Nous nous faisons toujours confiance et voulons constamment garder le ballon en vie. Nous avons gâché des occasions dans le premier acte, mais heureusement les garçons sont revenus avec un meilleur jeu en deuxième période.

Que vous êtes-vous dit à la mi-temps pour réussir à inverser le cours de la partie et glaner cette victoire sur le fil ?

Nous avons dit ce que nous nous disons souvent. Nous devions changer notre mentalité. Nous devions être intelligents et calmes. C’est le rugby… Quand nous faisons des erreurs, nous devons passer à autre chose et rester calmes, structurés. C’est ce que nous avons fait lors de la deuxième période.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Les Fidji font un grand pas vers les quarts de finale après leur victoire renversante face à la Géorgie

Avez-vous sous-estimé la Géorgie avant ce match ?

Non. Nous savions que la Géorgie allait venir armée pour gagner. Ils ont montré leur puissance en première période, nous avons cherché à profiter de leurs erreurs. Ils ont joué comme il fallait pour nous embêter mais avons su régler nos défaillances.

Il vous manque un point pour vous qualifier en quart de finale. Allez-vous le faire ?

Nous ne nous attendons pas à un match facile face au Portugal la semaine prochaine. Je pense que cela va être comme face à la Géorgie. Nous les avons vus jouer face aux Géorgiens et ça a été un match difficile. Nous devons absolument prendre des points pour être en quart de finale donc nous avons besoin d’être au même niveau que lors des matchs précédents.

Vous avez été élu joueur du match par World Rugby. Comment accueillez-vous cette récompense ?

Je suis fier. Ce n’est pas seulement moi, c’est aussi un gros travail de la part des garçons. Ils m’ont donné les opportunités d’avoir le ballon et de pouvoir créer du danger. Je suis fier des gars et fier de moi.

À plusieurs reprises lors de cette Coupe du monde, nous avons entendu les gens scander votre nom et vous réserver des ovations. Comment le vivez-vous ?

La France est ma deuxième maison. La plupart des gens crient quand je suis sur le terrain et je les entends. J’aime jouer ici.

C’est une pression supplémentaire pour vous et plus globalement pour les Fidjiens qui sont très appréciés ici ?

Ce n’est pas une pression. Nous essayons de nous concentrer sur notre jeu et pas sur ce qui se dit sur les médias ou ailleurs. Pour l’instant, ça fonctionne.