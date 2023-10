Comme on pouvait logiquement s’y attendre, le capitaine des Bleus s’est montré très discret pour son premier retour en public, dix jours seulement après son opération du maxillo-zygomatique.

Après avoir effectué dimanche matin un premier retour à l’entraînement loin des regards inquisiteurs de la presse, le capitaine des Bleus a effectué dans l’après-midi sa première apparition publique depuis son accident contre la Namibie. Casquette vissée sur la tête comme à son habitude pour se protéger du brûlant soleil provençal, Antoine Dupont a poursuivi son processus de réathlétisation.

Dans la matinée, le demi de mêlée état passé par la salle de musculation pour une séance légère avant d’enchaîner, sourire aux lèvres, par quelques courses à intensité modérée, suivies de gammes de passes et de jeu au pied. La preuve que le joueur s’avère déterminé et d’ores et déjà en avance sur les temps de passage prévus puisque, jeudi soir, le manager santé Bruno Boussagol ne pensait pas Antoine Dupont effectuer autre chose que du travail de réathlétisation « porté », c’est-à-dire sur vélo...

Quant à la séance de l’après-midi ? Elle s’est évidemment poursuivie dans la continuité, pendant que ses coéquipiers participaient à une nouvelle séance d'entraînement collectif, en compagnie cette fois des espoirs de Montpellier. Sous la tente dévolue au plateau musculation au bord de la pelouse du stade Georges-Carcassonne, le capitaine du XV de France s’est astreint à de nouveaux exercices physiques, le plus loin possible des caméras et autres divers objectifs.

Une séance très légère, évidemment adaptée à son protocole de retour progressif à la compétition, qui n’empêche pas pour autant de forcer l’admiration quant à la vitesse de récupération de Dupont, opéré voilà seulement dix jours. Et rêver encore plus fort à un retour d’un retour à la compétition pour le probable quart de finale face aux Springboks, même si celui-ci sera évidemment condition à l'approbation des médecins qui devront s'assurer que le capitaine de l'équipe de France sera réellement prêt à refouler les pelouse.