Au traditionnel jeu des chasubles portés ce dimanche par les joueurs du XV de France à l’entraînement, à cinq jours du dernier match de poule contre l’Italie, la titularisation de Maxime Lucu derrière la mêlée s’est confirmée. Anthony Jelonch et Louis Bielle-Biarrey devraient également débuter.

Ce dimanche après-midi, après deux jours de repos vendredi et samedi, le XV de France a repris les choses sérieuses avec un entraînement durant lequel l’intensité est montée d’un cran. S’il a effectué son retour au sein du groupe, le demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont ne sera pas aligné contre l’Italie, vendredi soir prochain à Lyon. Comme révélé par Midi Olympique lundi dernier, c’est bien Maxime Lucu qui sera titulaire et associé à la charnière à Matthieu Jalibert. Le Bordelais portait d’ailleurs le chasuble floqué du numéro 9 dans l’équipe « bleue » lors de la séance. Dans la même formation, Louis Bielle-Biarrey a enfilé celle affichant le numéro 11, ce qui tend à prouver qu’il devrait lui aussi débuter contre la Nazionale. Malgré la concurrence de Gabin Villière, le Bordelais devrait donc être maintenu dans le XV de départ, comme face à la Namibie, et avoir une nouvelle chance de conserver sa place pour un éventuel quart de finale. Il semble devant le Toulonnais dans la hiérarchie aujourd’hui. Damian Penaud, à l’autre aile, et Thomas Ramos, à l’arrière, compléteront le triangle d’attaque. Au centre, pas de surprises, Jonathan Danty évoluera évidemment aux côtés de Gaël Fickou, si l’on en croit l’entraînement dominical.

Marchand en reprise adaptée, Mauvaka reconduit

Devant, c’est aussi vers un XV de départ quasiment type (au vu des forces en présence) que l’on se dirige. Le talonneur Julien Marchand étant toujours en reprise adaptée (resté ce dimanche aux côtés de Dorian Aldegheri, qui était ménagé), quatre semaines après sa blessure aux ischio-jambiers, son partenaire Peato Mauvaka portait encore le numéro 2 ce dimanche. Il devrait être titulaire vendredi prochain, entouré en première ligne de Cyril Baille et Uini Atonio. En deuxième ligne, l’attelage formé par Cameron Woki et Thibaud Flament devrait logiquement être reconduit, comme face à la Nouvelle-Zélande et à la Namibie. En troisième ligne, et comme cela avait été annoncé par le manager santé du XV de France Bruno Boussagol jeudi soir, Charles Ollivon et Grégory Alldritt (qui ont respectivement connu des alertes au mollet et au genou) sont jugés à 100 % et devraient donc démarrer à Lyon. Ils devraient être accompagnés par Anthony Jelonch, qui portait le numéro 6 ce dimanche. En pleine montée en puissance depuis son retour à la compétition il y a un peu plus de trois semaines, il pourrait être préféré à François Cros.

L’équipe probable contre l’Italie : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.