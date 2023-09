Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant l'Argentine au Chili dans le cadre de la poule D de la Coupe du monde de rugby 2023.

L'Argentine a commencé sa compétition par une défaite contre l'Angleterre, puis enchaîné par une victoire sans convaincre contre les Samoa. L'objectif pour les hommes de Michael Cheika, qui a décidé de faire tourner son effectif, est la victoire, avec le bonus si possible.

Les Condors du Chili ont quant à eux connu trois revers dont une claque face à l'Angleterre et espèrent faire bonne impression et finir leur Coupe du monde sur une note plus heureuse.

Ce match se déroulera au stade de la Beaujoire à Nantes et sera arbitré par Paul Williams.