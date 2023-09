L'Écosse pour un large succès ou la Roumanie pour l'exploit ? À Lille, les Ecossais auront à cœur d'enchaîner un deuxième succès consécutif après leur victoire bonifiée face au Tonga la semaine dernière.

L'Écosse pour garder espoir. Face à une Roumanie largement défaite lors de ses deux premiers matchs, les hommes de Gregor Townsend voudront gagner le plus largement possible afin de se présenter face à l'Irlande avec une confiance en hausse. Et peut-être se qualifier pour les quarts de finale, huit ans après leur dernière apparition à ce stade de la compétition

À quelle heure regarder Ecosse - Roumanie ?

Ce match du samedi 30 septembre, aura lieu au stade Pierre-Mauroy de Lille et le coup d'envoi est programmé à 21h00. L'arbitre de la rencontre sera Wayne Barnes.

Sur quelle chaîne tv suivre Ecosse - Roumanie ?

Pour regarder ce match il faudra être sur M6. Diffuseur de la Coupe du monde au même titre que TF1 et France Télévision, M6 diffusera donc cette rencontre du samedi 30 septembre.