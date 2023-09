Afin de faire grandir le rugby et permettre de réguler au mieux les prochaines Coupes du monde de rugby, World Rugby envisage plusieurs ajustements, révèle ce mercredi The Times. Une expansion à 24 équipes avec un changement de format est notamment envisagée.

Et si la Coupe du monde de rugby changeait diamétralement de visage lors des prochaines éditions ? C'est la possibilité que dévoile ce mercredi le média anglais The Times. Selon les informations du journal, le board gouvernant de World Rugby serait actuellement en train de pousser pour faire évoluer le format de la compétition, en vue des Mondiaux de 2027 et de 2031. Parmi les évolutions, une expansion pourrait voir le jour, permettant à 24 équipes de participer à la compétition.

Warren Gatland, impressionné par la performance des Portugais samedi face à ses joueurs, pense que le Mondial devrait s’ouvrir à davantage d’équipes. On partage son avis ou pas ? ?https://t.co/g9MjtsdlnT — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 19, 2023

Quatre équipes en plus, cela entraînerait aussi un changement de format concernant la phase de poules. Six groupes de quatre équipes se disputeraient une place en phase finale. Les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes décrocheraient leur billet. Si vous êtes bons en calcul, vous avez compris : un seizième de finale serait alors mis en place. Ce changement de format permettrait à toutes les équipes d'enchaîner les matchs et cela éviterait les semaines de trous. L'Afrique du Sud devra par exemple cette année attendre quinze jours après la phase de groupes pour pouvoir jouer un éventuel quart de finale.

Une Coupe du monde 2031 en été ?

L'expansion serait vitale pour faire grandir le rugby selon World Rugby, dont le choix aurait été poussé par les performances du Portugal et du Chili lors de cette Coupe du monde 2023. L'instance dirigeante du rugby mondial aurait aussi pris en compte que le pays hôte du Mondial 2027, l'Australie, est en pleine crise alors que l'hôte de 2031, les États-Unis, n'est même pas qualifié pour cette édition 2023.

Enfin, l'ultime évolution concernerait la date de la compétition. Alors qu'il est devenu habituel que la Coupe du monde se déroule durant la fenêtre automnale, World Rugby songerait à la déplacer en été pour l'édition 2031. Si la chaleur serait alors un problème majeur, cela permettrait à la compétition d'éviter la concurrence des Ligues de sport américaines comme la NBA ou la NFL. Rien n'est encore officiel, mais alors que le sélectionneur du pays de Galles Warren Gatland avait déclaré qu'une "Coupe du monde à 24 équipes ferait progresser notre sport", l'hypothèse n'a jamais été aussi crédible...