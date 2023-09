Après la défaite des Wallabies face au pays de Galles, l'Australie pourrait être éliminée pour la première fois de son histoire à l'issue des phases de poules de la Coupe du monde. Stirling Mortlock ancien capitaine de l'Australie (80 sélections) a pris la défense d'Eddie Jones suite aux bruits de couloirs qui annoncent le sélectionneur sur la sellette.

L'Australie se trouve dans une position bien délicate. Après une lourde défaite face au pays de Galles dimanche soir, les Wallabies n'ont plus leur destin entre les mains et pourraient être éliminés pour la première fois de leur histoire à l'issue des phases de poules de la Coupe du monde. Une situation qui fait réagir et qui inquiète les Australiens qui voient leur équipe s'éteindre à petit feu depuis plusieurs mois.

À l'issue du match, le sélectionneur australien tenait à présenter ses excuses : " Mes excuses à tous les Australiens, qu’ils se soient déplacés ici ou qu’ils soient devant leur télévision. J’assume l’entière responsabilité de la défaite. Cette jeune équipe a vraiment tenté, mais on n’a pas les armes actuellement pour faire déjouer une équipe comme le pays de Galles".

Licencier Eddie Jones ? "La pire chose que l'Australie puisse faire" assure Mortlock

Des excuses qui n'ont pas vraiment eu l'effet d'éteindre l'incendie puisque Eddie Jones est toujours au cœur des critiques et voit sa place remise en question. Stirling Mortlock, ancien capitaine des Wallabies a donc pris la défense du sélectionneur : "La pire chose que l'Australie puisse faire est de se débarrasser soudainement de lui et de lui dire qu'il n'est pas le meilleur homme pour ce travail après seulement six mois ou quelque chose comme ça", assure l'ancien trois-quarts centre dans le podcast "Rugby Union Daily" de la BBC. Selon lui le sélectionneur n'a pas "de comptes à rendre" et relève l'honnêteté d'Eddie Jons : "Je le respecte, dans tous les sens du terme, parce qu'il l'assume".

À l'issue du match, l'actuel capitaine des Wallabies, Will Skelton expliquait également avoir "toute confiance en Eddie Jones". Voilà qui a le mérite d'être clair pour les joueurs qui ne semblent pas avoir la volonté de se désolidariser de leur sélectionneur.

Pour rappel, l'Australie jouera son dernier match de poule ce dimanche face au Portugal.