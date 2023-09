En s'inclinant lourdement face au pays de Galles ce dimanche soir (40-6), les Australiens se sont un peu plus enfoncés. Pour espérer une qualification en quart de finale, les Wallabies n'ont plus qu'à compter sur une contre-performance des Fidji.

C'était sans doute le plus mauvais match des Wallabies depuis le début de cette compétition. Et sans doute le meilleur des Gallois il faut bien l'avouer. Mais avant de parler de l'état de forme de l'Australie, un point comptable s'impose.

Actuellement 3e au classement avec 6 points, l'Australie se retrouve derrière le pays de Galles et les Fidji. Mais les Australiens ont joué trois matchs alors que les Fidjiens ont encore deux matchs à jouer dans cette phase de poule (la Géorgie et le Portugal). Dimanche (à 17h45) quand les Wallabies s'avanceront face au Portugal pour leur dernier match de poule, ils seront potentiellement déjà éliminés dans le cas où les Fidji s'imposent face à la Géorgie avec le bonus la veille. Si ce n'est pas le cas, les hommes d'Eddie Jones devront compter sur une contre-performance des Fidjiens face au Portual. Bref, les Australiens sont dans une bien mauvaise posture et aux portes de l'élimination car s'il y a encore des chances mathématiquement, la réalité des choses semble un peu moins rassurante.

Un niveau de jeu inquiétant

Face au pays de Galles, les Australiens n'auront jamais réussi à rivaliser. C'est simple, il n'y a pas un seul secteur de jeu où les Wallabies n'ont pas été en difficulté. Les hommes d'Eddie Jones ont perdu des touches, des mêlées, ont enchaîné les approximations avec une indiscipline flagrante, ont été pris dans les rucks et n'ont jamais réussi à concrétiser les quelque temps forts qu'ils ont eu. Avec tout ça, comment espérer mieux que cette défaite 40-6 ?

L'Australie a été cernée et a affiché un visage bien inquiétant. "Il va falloir assumer. On a laissé tomber les Australiens en tribunes, mais aussi ceux qui nous soutiennent partout dans le monde. On n’a pas été au niveau, on assume. Ce n’est pas le visage qu’on veut montrer", assurait Tate McDermott, le demi de mêlée australien. "On a beaucoup travaillé pour créer un groupe soudé. C’est facile d’être soudés dans les bons moments, quand on gagne. Mais on ne gagne pas beaucoup ces derniers temps. On a un groupe résilient, mais cela ne suffit pas dans les matchs couperets comme celui-là.". Cela ne suffit pas et ça pourrait coûter très cher puisque les Wallabies pourraient être éliminés pour la première fois de leur histoire à l'issue des phases de poules.

"C’est un moment difficile à traverser et en même temps, c’est la plus belle des occasions pour apprendre. Il faut apprendre à être réguliers et à mettre en place ce qu’on sait faire. Mais oui, ça fait très mal", lâchait Eddie Jones.

Un bilan peu rassurant bien avant le Mondial

Les prestations décevantes de l'Australie lors de cette Coupe du monde ne sont en réalité pas vraiment une surprise. Car cela fait finalement un moment que les Wallabies sont dans le creux de la vague. Les hommes d'Eddie Jones sortent d'un Rugby Championship à zéro victoire dont une défaite contre les Argentins sur la pelouse du CommBank Stadium. En match de préparation, les Australiens se sont inclinés à deux reprises face à la Nouvelle-Zélande et la France. Ils débarquaient donc dans ce Mondial avec une série de cinq défaites consécutives. Lors de la tournée d'automne, ils avaient obtenu seulement deux victoires sur cinq, dont une défaite historique face à l'Italie.

Voilà donc presque un an que l'Australie s'éteint à petit feu. Et l'arrivée d'Eddie Jones à la tête de la sélection en janvier dernier n'aura finalement rien changé. L'Australie est au bord d'un gouffre qui devient de plus en plus concret avec une élimination historique en Coupe du monde qui semble s'approcher à grand pas...