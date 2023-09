Frustré de l’issue du match, l’ailier star des springboks espère que cette défaite contre l’irlande n’est pas un coup d’arrêt.

Quel est votre sentiment après cette courte défaite ?

De toute évidence, nous sommes très déçus. Je suis fier de mes coéquipiers car personne n’a jamais baissé les bras, mais on voulait cette victoire. On a tout donné sur le terrain mais on a laissé passer des opportunités. L’Irlande était clairement meilleure que nous ce soir, et la seule que nous devons faire maintenant c’est d’apprendre de cette défaite et comprendre ce que nous avons mal fait. Le match a tenu ses promesses en termes d’intensité.

Comment l’avez-vous vécu sur le terrain ?

Ce fut dur oui, nous savions que les Irlandais, en tant que première nation mondiale, allaient nous défier sur ce point. C’est pourquoi aucune des deux équipes n’a baissé le pied de la première à la dernière minute. C’est donc décevant pour nous, mais j’espère qu’on apprendra de cette défaite.

L’efficacité face aux perches est clairement un problème. Quand il connaît un échec, estce que les joueurs cadres de l’équipe essayent de soutenir Manie Libbok ?

Manie est un professionnel, comme nous tous. Quand on se rate, chacun soutient son coéquipier, on est là les uns pour les autres. Je suis dégoûté pour lui, mais je suis sûr qu’il saura corriger ses erreurs la prochaine fois. Nous, on le soutient.

Comment allait-il après le match ?

Personne n’allait bien dans le vestiaire après le match… Quand on voit les efforts que l’on a faits pour finir par perdre, c’est frustrant. Les coachs ne l’ont pas accablé, nous avons certainement perdu le match à cause des occasions de marquer des essais que nous manquons. C’est le rugby, parfois ça passe, parfois non. On doit juste s’assurer de rester unis et solidaires et revenir plus forts.

Vous avez désormais de grandes chances d’affronter la France en quarts de finale…

Je vais être très honnête avec vous, nous ne sommes pas encore qualifiés donc il m’est impossible de me projeter sur un éventuel quart de finale contre la France. Nous devons d’abord vaincre le Tonga.

Qu’avez-vous pensé de l’ambiance dans le stade avec la présence massive de supporters sud-africains ?

C’était incroyable. Quand tu rentres dans le stade, il ne faut pas se laisser déborder. Tu te concentres, tu restes dans le match, des milliers de choses se passent et il faut réagir au quart de tour. Tu n’as pas le temps de réaliser. Mais quand l’arbitre donne le coup de sifflet final, tu lèves les yeux et tu te rends compte que c’est irréel. Je remercie tous les supporters des Springboks qui sont venus de si loin pour nous supporter ce soir.

Mais que pensez-vous du début de parcours de cette équipe de France ?

De toute évidence, ils jouent bien depuis deux ans et disposent d’un soutien incroyable ici avec leurs fans. Ils ont tout pour faire une grande Coupe du monde, et j’espère qu’Antoine (Dupont) sera de retour dans la compétition. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Mais encore une fois, on ne va pas s’éparpiller sur des choses qui n’existent pas. La seule chose dont nous sommes sûrs, c’est notre dernier match de poule contre les Tonga.

Vous connaissez bien Antoine Dupont pour avoir joué avec lui au Stade toulousain. Pensez-vous qu’il reviendra avant la fin du Mondial ?

J’ai eu la chance de jouer avec lui, c’est vrai, ainsi qu’avec d’autres joueurs du XV de France à Toulouse et à Toulon. Je me mets à sa place, ça doit être dur. Tu te prépares pendant quatre ans pour cette occasion, et tu veux jouer tous les matchs. Antoine a un impact énorme sur les équipes avec lesquelles il joue, puisqu’il peut créer n’importe quoi à partir de rien. C’est un joueur fantastique.