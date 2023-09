Forfait pour la suite de la Coupe du monde avec l'Écosse, Stuart McInally a annoncé mettre un terme à sa carrière de joueur à 33 ans et devrait en embrasser une autre.

C'est la fin d'une carrière et sans doute le début d'une autre. D'abord appelé pour remplacer le talonneur Dave Cherry (victime d'une commotion après une chute dans les escaliers) le 14 septembre dernier, Stuart McInally a finalement dû lui aussi céder sa place en fin de semaine dernière pour une blessure au cou. Il a été remplacé au pied levé par Johnny Matthews, talonneur des Glasgow Warriors. Suite à ce forfait et à cette Coupe du monde terminée, "Rambo", comme le surnomme les supporters écossais, va donc mettre un terme à sa carrière de rubgyman professionnel à 33 ans. Le fidèle d'Edimbourg, club auquel il appartenait depuis 2014, a connu 49 sélections avec le XV du Chardon et en a même été capitaine.

Futur pilote de ligne

Pour annoncer cet arrêt, il a posté un message sur son compte Instagram à destination des supporters écossais : "Quand j'étais à l'école, j'avais un rêve ; jouer au rugby pour l'Écosse. Ce rêve est devenu réalité et j'ai passé le meilleur moment de ma vie. [...] Comme tous les sportifs, mon histoire contient un mélange de hauts et de bas. À la réflexion, les bons moments ont dépassé les difficultés et je ne changerais mon parcours pour rien au monde. Cela a façonné qui je suis aujourd'hui." Pour autant, celui qui aspire à devenir pilote de ligne ne veut fermer la porte à rien. "Ce fut un privilège de mettre fin à ma carrière en faisant partie de l'équipe de la coupe du monde de rugby d'Écosse 2023 et, pour l'instant, mon histoire avec le rugby est terminée. Il est temps de commencer le prochain" a-t-il conclu avec un smiley avion. De son côté, l'Écosse affrontera la Roumanie (ce samedi à 21h) et l'Irlande (7 octobre) pour terminer sa phase de poules.