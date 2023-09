À l’OL Stadium de Lyon dimanche soir, le pays de Galles a surclassé l’Australie (40-6), la poussant un peu plus vers la sortie de la compétition. Le sélectionneur de l’équipe galloise Warren Gatland a apprécié la performance de ses troupes.

Vous attendiez-vous à un tel score ce match ?

Je pensais que cela serait un match très serré. Après avoir terminé une excellente semaine de préparation, mes joueurs ont été remarquables même s’il y a eu quelques erreurs. Nous avons beaucoup travaillé ces quatre derniers mois, pour faire une telle performance. Nous savons que nous sommes une équipe qui se construit, le travail nous a permis de récolter les fruits en temps opportun. Je pense que vous avez vu hier avec le Portugal que ce n’est pas une mauvaise équipe. Face aux Fidji, on a parlé de la chance que nous avions eue mais on n’a pas assez évoqué notre victoire je trouve. Aujourd’hui, c’est une performance exceptionnelle par rapport à ce que nous voulions réaliser.

Qu’avez-vous dit aux joueurs à la pause ?

Nous avons parlé de notre ligne défensive qui ne montait pas assez vite au début du match. Et fait un focus sur nous, pour être sûr que nous serions encore un peu plus agressifs en deuxième période. Nous nous sommes améliorés au cours de celle-ci. Sur la gestion du jeu et le fait de maintenir le score à un niveau assez élevé.

Est-ce que votre équipe est meilleure sans la possession ?

Non, nous voulons le ballon. Disons que nous sommes bons défensivement. C’est vrai que nous nous retrouvons parfois à défendre sur de longues séquences. J'ai trouvé que nous avons été très efficaces sur ce point. Ils ne nous ont jamais vraiment menacés d'un point de vue offensif, ce qui est très agréable.

Quel est l’aspect le plus plaisant de cette victoire ?

C’est de marquer autant d’essais. De conserver cette dynamique après la mi-temps et nous assurer que nous allions continuer à distancer encore plus au score les Australiens..

Gareth Davies inscrit le premier essai au bout de seulement trois minutes de jeu. Huw Evans Agency / Icon Sport

Que vous pouvez-vous dire de la manière dont Anscombe a su gérer ce match (après avoir remplacé Biggar) ?

Gareth Anscombe est un joueur d’une grande expérience. Il n’était pas satisfait de son match la semaine dernière. Il revenait de blessure. Il n'a pas eu beaucoup de temps de préparation avec le groupe. Il a su optimiser ses qualités avec son temps de préparation. Je pense qu'il s'est vraiment montré à la hauteur ce soir et que le match de la semaine dernière était probablement celui dont il avait besoin pour se remettre en selle.

Pouvez-vous dire un mot sur la prestation de votre capitaine, Jac Morgan ?

Il va être embarrassé mais je le vois comme un joueur remarquable. Je pense qu'il s'habitue à ce rôle. Il faut un peu de temps. C'est encore un jeune homme. Je l'ai en quelque sorte jeté dans le grand bain, mais il a été absolument remarquable. Je lui ai dit en venant ici que j'avais trouvé qu'il avait parlé brillamment pendant la semaine et qu'il s'était bien exprimé hier. Et vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je ne comprends pas son gallois mais c’est absolument un joueur très prometteur.

Jusqu’où pouvez-vous aller ?

Arriver jusqu’aux quarts de finale ! (Il rit). Nous ne sommes pas encore projetés. Nous essayons d’aborder chaque match comme ils viennent. Je sais que l'Australie a abordé ce match avec la certitude de gagner. Nous l’avions bien préparé et avons fait preuve de lucidité. Nous étions convaincus que nous pouvions réaliser une performance aujourd'hui. Et nous l'avons fait, avons été cliniques. Je sais que l'on a beaucoup parlé du tirage au sort, mais c'est ainsi. Ce n'est pas de notre faute.

Avant les quarts de finale, affronter la Géorgie sera un défi physique difficile à relever. Nous devons nous assurer que nous ne baisserons pas notre niveau à l'avenir. Pérenniser notre jeu et notre rugby. Je pense que les joueurs en sont parfaitement conscients. Ils ont travaillé incroyablement dur, et le message d'aujourd'hui n'était donc pas celui des 15 titulaires ou des 23, mais celui d'un groupe de joueurs, entraîneurs et membres du personnel. Tout le monde a fait beaucoup de sacrifices au cours des quatre derniers mois.