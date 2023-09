Les Anglais ont battu très facilement les Chiliens à Lille, 71-0. Owen Farrell, Danny Care et Marcus Smith se sont exprimés après cette promenade de santé.



Marcus Smith : " C’était un rêve qui est devenu réalité"

Il a commencé son premier match de Coupe d’Europe, mais à l’arrière. Il en a profité pour réussir un doublé :

C’était un rêve qui est devenu réalité. Et de le faire avec des gars avec qui j’ai bossé si dur depuis 11-12 semaines, c’était un privilège. C’est un match que je n’oublierai jamais. En plus, c’est la classe d’avoir deux joueurs (Ford et Farrell) avec leur talent à mon intérieur. P9a m’a donné plus d’espace aux extérieurs. Les deux ont eu une grande influence sur ma carrière alors de pouvoir jouer tous ensemble c’était un honneur pour moi. On savait que ça allait être compliqué lors des 20 premières minutes. Le Chili est une équipe avec beaucoup d’émotion, ils se sont bien battus pour se qualifier et lors de leurs deux premiers matchs, ils ont tout donné. Il fallait donc être patient, je pense que le fait de marquer autant de points est preuve du travail qu’on a fait en début de semaine, ça montre l’implication des joueurs et du staff. C’était une belle prestation et je pense qu’on a fait un pas en avant. J’ai plus d’espace et plus de temps à l’arrière. Je dois donner des infos à la charnière et au premier centre. J’ai essayé de travailler là-dessus sur les dernières semaines. Le fait d’avoir deux meneurs de jeu me rend la tâche très facile. Je me suis régalé sur le terrain.

Danny Care : "On a été critiqué sur les deux premiers matchs, mais là on est à trois victoires sur trois"

Le demi de mêlée vétéran (36 ans) est l’un des revenants du XV de la Rose depuis 2022. Il était titulaire pour la première fois dans cette coupe du monde alors qu’on le voyait comme numéro 3 derrière Alex Mitchell et Ben Youngs.

Ce n’était pas encore parfait, on sait qu’on peut faire beaucoup mieux mais c’est un pas dans la bonne direction. Dans ce genre de match, si tu gagnes 28-12, il y a toujours le sentiment que c’est inachevé, donc avec 71-0, nous sommes très contents de cette prestation. On aurait pu en marquer plus, mais de mettre 71 points contre une équipe qui est venue pour jouer et qui a bien commencé le match, , ce n'était pas si évident. Mais on s’est bien repris, on a réglé les problèmes, on a mis des points et on a joué chez eux. Henry en a marqué cinq, ce qui est incroyable. Je suis ravi pour lui, c’était sa première occasion dans cette compétition. Je comprends la réaction des supporters après nos prestations en attaque lors des premiers matchs, surtout parce que personnellement j’avais passé du temps où je n’étais pas dans le groupe et je me posais les mêmes questions que sur le moment où ils allaient lâcher les chevaux. Je pense qu’on a montré ça aujourd’hui. On a été critiqué sur les deux premiers matchs, mais là on est à trois victoires sur trois et Steve nous a dit que c’était l’objectif. Dans deux semaines contre les Samoa, ça va être un gros défi, alors on va se concentrer là-dessus.

Ce que je pense de Marcus Smith à l’arrière ? Sur chaque coup de pied qui n’est pas au bon endroit, il va repartir en contre plutôt que de jouer au pied. Et je pense qu’il est très fort en tant que deuxième ou troisième receveur. On a marqué deux ou trois essais sur des situations comme ça. Avec ses appuis contre des défenseurs qui se retournent, il fait les différences. «

Owen Farrell : "On a pris du plaisir, on s’est amusé et c’est très bien"

Il faisait son grand retour après sa suspension pour plaquage dangereux. Il a mené le jeu en position d’ouvreur