Venus en France avec le rêve d'une historique qualification pour les quarts de finale, les Géorgiens n'ont pas réussi à faire mieux qu'un nul face au Portugal, 18-18. La déception est grande chez les Lelos...

À la 33e minute, les Géorgiens menaient 13-0 face au Portugal, envoyaient du jeu et la star locale, Davit Niniashvili, semblaient tout bonnement inarrêtable. Les Portuguais étaient coincés dans leur camp. Mais, une minute plus tard, sur un éclair de Raffaele Costa Storti, les Lobos ont réduit la marque, 13-5. Voilà les velléités offensives des hommes de Patrice Lagisquet récompensées. "En première mi-temps, nous avons eu beaucoup d'occasions de marquer plus d'essais. Nous avons dominé partout mais nous n'avons pas assez scoré. En deuxième mi-temps, nous avons tout perdu", a regretté, après le coup de sifflet final Levan Maisashvili, sélectionneur des Géorgiens.

Car, oui, une fois les citrons passés, les Portugais ont réduit l'écart au score par des pénalités de Samuel Marques, avant que son partenaire à l'ASBH Raffaele Costa Storti ne fasse une fois encore parler sa pointe de vitesse. 58e minute, 13-18 pour les Loups. Une sacrée contre-performance pour la Géorgie, une sélection qui venait en France pour viser une historique qualification pour les phases finales, dans une poule C très ouverte. "Ils en voulaient plus que nous, c'est aussi simple que cela. Sur les bases du rugby, ils avaient plus faim que nous. Ils ont été meilleurs que nous sur ce point-là", a concédé Giorgi Tsutskiridze, le troisième ligne du Stade Français.

Les Géorgiens quasiment éliminés

Pas de défaite, tout de même, pour les Géorgiens. Ils ont réussi à marquer un essai sur ballon porté, la spécialité locale, à la... 79e. Après la transformation manquée de Luka Matkava, ils auraient même pu être punis, suite à une faute sous la sirène. Mais Nuno Sousa Guedes a manqué sa pénalité, 18-18 score final.

Pas de quoi satisfaire Giorgi Tsutskiridze : "Nous sommes venus ici avec des objectifs très précis. Pour nous, un match nul ou une défaite, c'est la même chose. Le Portugal a réalisé une belle performance, mais avec tout le respect que je lui dois, nous n'arrivons pas à croire que nous en sommes là et nous avons du mal à réaliser ce qui se passe. Nous n'étions pas prêts pour cela. C'est une grande surprise pour nous." Après la défaite inaugurale contre l'Australie, ce match nul condamne presque les Géorgiens à une élimination au premier tour, alors qu'ils doivent encore défier les Gallois et les Fidjiens.

Le jeu de mouvement portugais récompensé

Les Géorgiens se sont présentés abattus, abasourdis même, en conférence de presse et en zone mixte. Avaient-ils sous-estimé une équipe qu'ils battent fréquemment dans le Rugby Europe Championship, comme en finale, cette année encore, avec un score largement en leur faveur (38-11) ? Peut-être, mais ils ne l'ont pas dit. Merab Sharikadze, le capitaine des Lelos, a regretté les occasions laissées en route par les siens : "Si vous ne concrétisez pas vos occasions, l'adversaire le fera. C'est une grande leçon. Quand on a une chance, il faut en tirer profit."

Pour Paul Tito, l'entraîneur des avants de la Géorgie, a, lui, une autre raison de la contre-performance des siens. "Les Portugais sont arrivés confiants et nous ont vraiment exploités sur la largeur du terrain, a analysé le Néo-Zélandais. Leur jeu en largeur a porté ses fruits. Ils ont défié nos avants et les ont fait beaucoup courir. C'était un match en deux mi-temps. Les deux équipes ont eu l'occasion de l'emporter en fin de match et les deux équipes seront déçues."

Levan Maisashvili, le sélectionneur, des Lelos, lui, a pointé plusieurs explications concernant la défaite des siens. Il y a eu le manque de réalisme des Portugais, l'inefficacité des mauls géorgiens, par exemple. "La réalité, c'est qu'ils ont pris l'élan et qu'ils nous ont pris par des essais rapides. Quand on court après le score, on commet beaucoup d'erreurs", a-t-il terminé. Désormais, les Caucasiens devront surmonter cette grande déception pour, à défaut d'une qualification pour les quarts, repartir à Tbilissi avec une victoire...