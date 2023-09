Après la défaite des Springboks face à l'Irlande, tout porte à croise que les Springboks pourraient bien croiser la route des Bleus en quart de finale. Dans l'émission viàMidol, Xavier Garbajosa a donné son avis sur ce potentiel choc, et reste confiant pour les Français.

L'équipe de France n'est pas encore qualifiée et les Sud-africains ne sont pas encore officiellement deuxièmes de la poule B, mais les résultats laissent imaginer un choc entre la France et l'Afrique du Sud en quart de finale.

Dans l'émission viàMidol, les journalistes Midi Olympique et Xavier Garbajosa ont longuement discuté sur la rencontre entre l'Irlande et les Springboks, et d'un potentiel duel entre Boks et Bleus pour une place en demi-finale.

Face au XV du Trèfle, les joueurs de Jacques Nienaber ont réalisé un énorme match, mais ont montré quelques failles qui peuvent laisser espérer leurs futurs adversaires. Dans le secteur des tirs au but, Manie Libbok et Faf De Klerk ont laissé échapper 11 points face à l'Irlande, un total beaucoup trop elevé à ce niveau...

Toutes ces petites choses laissent espérer de belles choses à Xavier Garbajosa pour la suite. L'ancien manager de Montpellier reste confiant pour les Tricolores.