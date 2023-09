Le capitaine de la Namibie Johan Deysel va passer en commission de discipline après son plaquage dangereux sur Antoine Dupont entraînant son carton rouge.

Mardi 26 septembre, Johan Deysel va passer en commission de discipline après son carton rouge reçu face à la France. Le capitaine namibien devra s'expliquer sur son geste qui a causé la blessure du demi de mêlée français Antoine Dupont. "La Commission disciplinaire indépendante qui instruira ce dossier sera présidée par Adam Casselden SC (Australie), accompagné des anciens arbitres internationaux Donal Courtney (Irlande) et Juan Pablo Spirandelli (Argentine)", annonce le communiqué de presse de World Rugby.

"J'ai envoyé mes excuses à Antoine"

Après son mauvais geste, Johan Deysel s'est entretenu avec Fabien Galthié et a présenté ses excuses au capitaine de l'équipe de France. "J'ai parlé avec lui immédiatement après le match et j'ai envoyé mes excuses à Antoine, à titre personnel et par l'intermédiaire du médecin du XV de France, a-t-il expliqué. C'est un grand joueur et je lui souhaite un prompt rétablissement."

"J'aimerais adresser mes meilleurs vœux à Antoine Dupont. De toute évidence, je ne voulais pas lui faire de mal. Tout s'est passé très rapidement et je n'ai pas réussi à sortir ma tête assez vite, ce qui a entraîné le choc. Je connais les règles et je savais directement que j'étais en faute." Le joueur risque plusieurs matchs de suspension. Après son geste, le centre avait reçu plusieurs messages