Présent en conférence de presse, le flanker irlandais Josh Van der Flier a prévenu que la simple force ne suffira pas à dominer cette équipe sud-africaine, plus redoutable que jamais.

Andy Farrell n’a procédé qu’à un seul changement par rapport au dernier match contre les Tonga, prenez-vous cela comme une marque de confiance ?

Nous sommes très bien entraînés avec ce staff mené par Andy. Ils ont confiance en chaque membre du groupe et à chaque fois que l’on fait un changement, le remplaçant fait le boulot de la même façon que le titulaire. On a de la qualité à tous les postes. Je peux vous dire que tous ceux qui sont sur la feuille de match de demain ont terriblement hâte d’y être.

Que faire pour ne pas subir la dimension physique sud-africaine demain ?

Ils sont costauds, ça c’est sûr, comme l’ont toujours été toutes les équipes d’Afrique du Sud. Cela fait partie de leur ADN. Mais on accepte ce défi physique. C’est comme ça que l’on voit le rugby en Irlande. Chaque match est un grand combat et on sait que l’on devra être à notre meilleur dans ce secteur de jeu demain. Il faut aussi ajouter que l’Afrique du Sud est une équipe très intelligente. Ce match ne se résumera pas à un affrontement frontal. Bien sûr qu’on aura besoin de toute notre dimension physique mais celle-ci ne suffira pas à gagner la rencontre. Il faudra faire un match plein, dans tous les secteurs.

Quel regard portez-vous sur vos adversaires de la troisième ligne sud-africaine, comme Siya Kolisi ?

Il y a beaucoup de qualité à ce poste, et le jeu au sol fait partie des forces de cette équipe. Il faudra absolument les empêcher de gagner des ballons de turnovers ou ralentir nos libérations. Tout le monde a un rôle à jouer là-dessus. Encore une fois, cette efficacité dans le jeu au sol est une vraie menace. On l’a même vu de la part des franchises sud-africaines qui nous ont rejoints en URC et en Champions Cup. On a bien sûr travaillé ce secteur dans la semaine, et on fera tout notre possible pour ne pas qu’ils prennent l’ascendant dans ce secteur.

À quel point êtes-vous impatient de disputer ce match devant des milliers de supporters au Stade de France ?

Le soutien de nos fans venus massivement en France est incroyable. Le match de demain fait partie de ceux que l’on veut jouer au moins une fois dans sa vie, face à un adversaire qui est champion du monde dans un magnifique stade comme le Stade de France. J’ai joué quelques fois ici, mais il y avait toujours plus de supporters français qu’irlandais. J’espère que ce sera le contraire demain… Ça va être incroyable. On va tous réaliser des rêves de gosses au moment d’entrer sur la pelouse.