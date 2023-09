Matthew Carley sera l'arbitre du match France - Namibie. L'Anglais de 38 ans a déjà arbitré le XV de France notamment lors d'un triste record, il s'est également retrouvé au cœur d'une polémique en ce début de Mondial.

Jeudi soir, au stade Vélodrome de Marseille face à la Namibie, le XV de France retrouvera un arbitre qu'il connaît. Matthew Carley qui, comme de nombreux Bleus, découvre la Coupe du monde et est pourtant bien connu du grand public. Lui qui officie en Champions Cup depuis 2015 et sur le Tournoi des 6 Nations depuis 2017, s'est fait un nom depuis longtemps. Il avait par exemple arbitré le huitième de finale retour entre le Stade toulousain et l'Ulster lors de la saison 2022.

Malgré son expérience au plus haut niveau, l'arbitre anglais s'est retrouvé au cœur d'une polémique en ce début de compétition. C'est lui qui tenait le sifflet lors de la victoire du pays de Galles 32 à 26 face aux Fidji. Pour beaucoup, ce dernier avait avantagé les Gallois en ne donnant aucun carton jaune malgré les fautes à répétition des Gallois qui défendaient sur leur ligne. Le Fidjien Lekima Vuda Tagitagivalu avait lui écopé d'un carton beaucoup plus rapidement.

Matthew Carley lors de la rencontre entre le pays de Galles et les Fidji. PA Images / Icon Sport

Le triste record des Bleus

C'est ce même Matthew Carley qui officiait lors de la victoire du XV de France 29 à 24 en Italie. Un bon souvenir pour les Français donc ? Pas forcément, les hommes de Fabien Galthié avaient été pénalisés à 18 reprises, un triste record. S'il avait été vivement critiqué après la rencontre, il ne faisait en réalité que suivre les nouvelles directives de World Rugby, qui souhaitait que les équipes se montrent exemplaires sur les rucks défensifs.

Espérons un résultat similaire pour les Bleus, avec un peu plus de flamboyance si possible.