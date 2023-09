Suite à sa blessure du genou qui l'a écarté de la Coupe du monde, Romain Ntamack a partagé sur ses réseaux sociaux la poursuite de sa rééducation, depuis chez lui.

Espérons le revoir le plus vite possible sur les terrains. Forfait pour la Coupe du monde, Romain Ntamack a posté sur Instagram des images de lui pendant sa rééducation à son domicile "Home Recovery J17", soit "Rééducation à la maison J17." Le demi d'ouverture Toulousain a subi une opération suite à sa grave blessure du genou gauche (rupture des ligaments croisés) en match de préparation face à l'Ecosse.

Opéré le 31 août dernier, l'homme aux 37 sélections en équipe de France entraîne la mobilité de son genou, couvert de pansements, dans sa salle de sport personnelle. Romain Ntamack a déjà commencé sa "Coupe du monde" depuis maintenant 17 jours. : "Il y a toujours plus grave, cela ne reste que du rugby. J'ai la chance d'être assez jeune et de pouvoir peut-être jouer un autre Mondial si je m'en donne les moyens", avait-il confié au micro de Canal +. L'occasion pour l'ouvreur français de se reposer : "Je prends cette blessure pour me reposer mentalement et physiquement. Cela fait très longtemps que je n'ai pas coupé."