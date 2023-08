Émile Ntamack, ex-international français et père de Romain, a réagi à la grave blessure au genou de son fils, forfait pour la Coupe du monde en France qui commence dans quelques semaines...

"Ça vient de tomber, on est encore un peu sous le choc", a déclaré Émile Ntamack à nos confrères de l'AFP après le forfait de son fils, Romain, pour la Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre). L'ex-international tricolore (46 sélections), forcément peiné par la triste nouvelle du jour, a raconté les coulisses de cette annonce, depuis la blessure du demi d'ouverture face à l'Écosse le 12 août dernier : "Il le sentait venir depuis sa blessure samedi. On espérait une surprise agréable ce matin (lundi), mais on ne se faisait pas trop d'illusions. Ça ne sentait pas bon. Il avait déjà pris des coups au genou et là il sentait que ce n'était pas comme d'habitude. Même si les médecins ont essayé d'être rassurants dans le vestiaire en disant que ça n'avait pas l'air trop méchant, il y a aussi le ressenti du corps, qui ne trompe pas."

Cadre de l'équipe de France depuis le Tournoi des 6 Nations 2019, Romain Ntamack va manquer le Mondial dans son pays. Alors qu'il était le héros de la dernière finale de Top 14 il y a quelques semaines, le destin est cruel avec l'ouvreur français, qui voit son rêve s'envoler. "Quand tu te bagarres pendant quatre ans pour une échéance, que tu arrives tout près et qu'elle te file sous le nez, c'est triste, forcément... Il va falloir un peu de temps pour digérer", a poursuivi son père, qui garde néanmoins confiance quant à sa capacité à se relever : "Il est combatif, je ne suis pas inquiet sur son retour. Mais une Coupe du monde dans ton pays, c'est très rare. Il va se battre pour essayer d'en faire d'autres, mais elles ne seront pas en France quoi qu'il arrive. Maintenant, que faire? On ne va pas s'apitoyer sur le sort."

"Personne n'est irremplaçable"

Quelques minutes après l'annonce de son forfait, l'intéressé avait lui-même réagi avec un message plein d'espoir sur les réseaux sociaux : "I'll be back", ("je reviendrai"). Un sentiment que partage Émile, qui pense déjà à l'après, et notamment à la suite de l'aventure pour le XV de France : "Il faut relativiser, la Coupe du monde continue. Il y a les copains, tout ce qu'ils ont travaillé. Il faut être à fond derrière, à eux de prendre le flambeau."

Relancé par nos confrères de l'AFP sur l'impact sur l'absence de Romain Ntamack sur le jeu français, l'ancien centre s'est montré rassurant : "On perd un élément important, mais c'est comme ça, le collectif va s'adapter. Personne n'est irremplaçable." Le forfait du demi d'ouverture devrait permettre à Matthieu Jalibert d'endosser la tunique de numéro 1, à moins que Fabien Galthié ne fasse confiance à l'ancien maître à jouer palois Antoine Hastoy ou à l'arrière polyvalent toulousain Thomas Ramos. Ce lundi noir a aussi été marqué par l'annonce de l'absence de Cyril Baille pour les cinq à six prochaines semaines. Le pilier gauche devrait manquer une grande partie de la phase de poule, s'il est sélectionné par Galthié dans la liste des 33. Alors qu'Anthony Jelonch a fait son retour auprès du groupe France, François Cros, Romain Taofifenua et Demba Bamba sont tous indisponibles pour le moment.