Ravi de pouvoir retrouver le terrain contre la Namibie, jeudi soir à Marseille, l'ouvreur du XV de France Matthieu Jalibert insiste sur l'importance de remporter les quatre matchs de poule et se félicite du retour de Jonathan Danty au centre de l'attaque.

Le but du match face à la Namibie est-il de trouver davantage de continuité sur vos possessions offensives ?

Il est d’abord de gagner dans un premier temps. L’objectif est de remporter nos quatre matchs de poule. On a réussi à en gagner deux avec le contenu que je vous laisse juger. Globalement, on essaye sortir chaque week-end avec la meilleure performance possible, d’améliorer notre jeu de sortie en sortie. On va s’en servir pour mettre en place ce qu’on a travaillé, pour prendre confiance sur nos systèmes offensifs. Il y aura de nouveaux lancements pour les deux prochains matchs.

Les All Blacks ont inscrit onze essais contre la Namibie. Existe-t-il une forme de devoir de faire au moins aussi bien ?

Honnêtement, je ne pense pas. Les All Blacks ont fait un bon match, ont marqué onze essais mais ce n’est pas l’objectif de marquer plus pour envoyer un message. On veut faire un match complet, en attaque comme en défense, bien faire ce qu’on travaille à l’entraînement. Nous ne sommes pas dans la comparaison. Nous avons du respect pour la Namibie et prenons le match au sérieux. On verra comment ça va se dérouler.

A l’arrivée, pour les joueurs cadres, vous aller jouer un match tous les quinze jours. Est-ce un rythme qui vous convient ?

On n’a pas le choix déjà. On va s’adapter. Honnêtement, il est important de jouer des matchs. Entre-temps, les semaines sont conséquentes, on bosse bien sur notre rugby. Il y a de quoi prendre du rythme. Là, on va enchaîner avec un temps de pause entre les deux prochains machs pour travailler sur les automatismes et la cohésion.

Mais êtes-vous content de rempiler dès jeudi ?

Pour moi, il n’y a pas à se ménager. Je suis content de pouvoir jouer, j’ai besoin de rythme, de repères avec l’équipe. Je suis ravi d’enchaîner. On verra les choix qui seront faits pour la suite de la compétition mais je prends tout ce qu’il y a à prendre.

Jonathan Danty va faire son retour. Que vous apporte-t-il ?

« Jo » est un joueur très important pour nous. On connaît sa capacité à prendre le centre du terrain. En attaque, c’est point de fixation qui pèse sur la défense. Il a cette faculté à récupérer et gratter des ballons à tout moment, il est essentiel pour notre système. C’est une plus-value de l’avoir jeudi. Il a pris le temps de revenir, il est à 100 %.

Louis Bielle-Biarrey, votre coéquipier, devrait aussi débuter. Vous épate-t-il encore ?

Oui, c’est un joueur que je connais bien, que j’ai vu évoluer. Ses qualités, tout le monde les connaît. Là où il est m’épate, c’est sur sa capacité à se mettre toujours au niveau, peu importe la pression du match. Il pourrait se poser des questions, mais il est toujours là, il répond présent. Il a cette faculté d’adaptation. Aussi un sens du placement et une intelligence sur le rugby qui sont impressionnants pour son âge. Il possède une maturité rare.

Avez-vous regardé les matchs de l’Irlande et de l’Afrique du Sud, vois potentiels adversaires en quart de finale ?

Oui, forcément, on regarde les matchs de l’Irlande, de l’Afrique du Sud et des autres nations. Le principal, c’est de sortir de cette poule avec quatre victoires, je le répète. Nous sommes concentrés sur la Namibie. Après, nous le serons sur l’Italie, puis ensuite sur l’adversaire en quart de finale. On regarde, on est attentifs mais le premier objectif reste le prochain match.