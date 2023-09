Encore une fois sans proposer beaucoup de jeu, l'Angleterre s'est imposé, pour son deuxième match de poule (34-12). Comme face à l'Argentine, George Ford et les siens ont sculpté leur succès avec patience et en s'appuyant sur une stratégie de jeu au pied permanent. Après avoir affronté les deux plus gros morceaux de sa poule, le XV de la Rose se positionne à la première place et semble se diriger vers une qualification en quart de finale.

Au siècle dernier, le football anglais a fait une partie de sa renommée avec le kick and rush. Un style de jeu qui consistait à envoyer le ballon loin devant et espérer que quelqu'un, vêtu du même maillot, le récupère, de l'autre côté du terrain. Pourquoi diable, vous infliger une leçon de football en pleine Coupe du Monde de rugby ? Tout simplement parce qu'avec un siècle de retard, les Anglais du rugby ont recopié le modèle, ce dimanche 17 septembre face au Japon. Une adaptation couronnée de succès. Mais sans grand intérêt pour le spectacle...

Ford-Matsuda, c'est le pied

Interrogé dans la semaine, en conférence de presse, Jamie Joseph avait spoilé une partie du match de ce soir, affirmant que "le jeu au pied [était] une des clés du jeu anglais". Visionnaire, le manager japonais. Seulement, après avoir vu le match, il semblerait que le trousseau anglais comporte beaucoup de doubles... Et que toutes les clés, mènent au jeu au pied.

S'ils s'étaient entraîné toute la semaine à recevoir des jeux au pied de pression, les Brave Blossom n'ont pas été déçu. Dès le début de la rencontre, George Ford dégaine son arme fétiche. En face, Matsuda et Lemeki lui répondent de la même manière. Des deux côtés, la stratégie est claire : il faut maintenir l'adversaire sous pression, chez lui. Et attendre la faute. Matsuda par trois fois et Ford, deux fois, inscrivent des pénalités. Au milieu de tout cela, Ludlam inscrit un essai en force, peu construit, mais qui a le mérite de placer les siens devant à la pause (13-9).

Après une heure de jeu plutôt terne, le XV de la Rose a appuyé sur l'accélérateur et s'impose avec le bonus.#RWC2023 #ENGvJAP pic.twitter.com/Yd7VFacjN6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 17, 2023

Une bascule improbable

Comme face à l'Argentine, une semaine auparavant, les hommes de Steve Borthwick ferment le jeu. Ils ne sont pas là pour faire le spectacle. Seul le résultat compte. Et malheureusement pour le public, la suite du match leur donne encore raison. Alors que le score est toujours très serré (55e, 13-12), la partie bascule sur un coup du destin. Les Anglais sont à l'assaut du camp adverse et, perdu dans la ligne d'attaque, un joueur anglais reçoit le ballon sur la tête. Sans le vouloir, il déséquilibre la défense et offre un caviar, dans l'intervalle, pour Courtney Lawes. Ce dernier n'a plus qu'à aplatir (56e, 20-12). Les Nippons ne reviendront plus.



Dès lors, le plan anglais déroule, sans changer d'un iota. Sans éclats, mais sans se tromper non plus, ces derniers dominent la fin de match. Alors qu'ils finissent mieux physiquement, leurs homologues japonais sont hors-sujet et encaissent deux nouveaux essais, dont un dans les toutes dernières secondes (66e et 80e).

La qualification en ligne de mire

Une semaine après son succès inaugural face à l'Argentine, le XV de la Rose remet ça et demeure en tête de sa poule. Ne reste plus qu'à affronter le Chili et les Samoa avant de penser aux quarts de finale, qui semblent se profiler. Alors qu'on les annonçait dans les roses, les Champions du Monde 2003 sont bien là. Et vu leur facilité à déséquilibrer l'adversaire, parfois même sans jouer, il serait peut-être bon de les éviter sur les matchs couperets...