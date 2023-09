Après sa charge à l'épaule sur le Namibien Adriaan Booysen, Ethan De Groot a écopé d'un carton rouge. Le pilier néo-zélandais, qui était entendu aujourd'hui par la Commission disciplinaire indépendante, sera suspendu pour les deux prochaines rencontres de son équipe.

Malgré la large victoire de la Nouvelle-Zélande face à la Namibie (71-3), une ombre restait au tableau, le carton rouge reçu par le pilier Ethan De Groot, pour un plaquage à la tête sur Adriaan Booysen. Aujourd'hui le joueur des Highlanders passait devant la commission disciplinaire et connaît désormais sa peine. La commission a reconnu l'acte de jeu déloyal, ce qui a dans un premier temps valu une suspension de six matchs au joueur. Mais devant les regrets montrés par De Groot et son excellent dossier, cette dernière à réduit la peine de 50%, soit 3 matchs de suspension.

Ethan De Groot ayant accepté de suivre le programme de formation au plaquage de World Rugby (tout comme Tom Curry), verra sa suspension passer de trois à deux matchs. Le pilier va donc manquer la rencontre face à l'Italie le 29 septembre et l'Uruguay le 5 octobre. Il pourra bien prendre part à d'éventuelles phases finales de son équipe.