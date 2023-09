Pour affronter la Namibie jeudi soir à Marseille, le staff du XV de France semble avoir choisi de remettre en selle son équipe "premium". C’est ce qui a transpiré de l’entraînement de ce dimanche matin.

Ils devraient être de retour. Après avoir changé douze des quinze titulaires (seuls Woki, Moefana et Villière avaient doublé après le match contre la Nouvelle-Zélande) pour affronter l’Uruguay jeudi dernier à Lille, le sélectionneur Fabien Galthié et son staff semblent avoir tranché en faveur d’un retour massif des joueurs « premiums », ce qui n’était pas leur intention initiale. Au cours de l’entraînement de ce dimanche matin sur la pelouse du stade de Rueil-Malmaison, les vainqueurs du match d’ouverture contre les Blacks ont endossé les chasubles bleus de titulaires. Ainsi, Antoine Dupont et Matthieu Jalibert étaient associés à la charnière, Cameron Woki et Thibaud Flament en deuxième ligne, Thomas Ramos aligné à l’arrière.

Les Bleus sont à l’entraînement ce dimanche matin pour préparer le match contre la Namibie.



On peut notamment voir Jonathan Danty avec une chasuble bleue sur les épaules \ud83d\udc40 #XVdeFrance #RWC2023 pic.twitter.com/pFrk3L5Qiz — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 17, 2023

Cyril Baille bien présent

Tour à tour, les Bleus, puis les blancs, ont travaillé des lancements de jeu face à la défense des espoirs du Stade français, dirigés par l’ancien talonneur Rémi Bonfils et Boris Bouhraoua. Peu de rotations ont été effectuées entre les « bleus » et les « blancs ». Ainsi, même s’il ne portait pas la chasuble de numéro un, Cyril Baille, absent depuis le match de préparation contre l’Écosse le 12 août dernier à Saint-Étienne, a participé à l’intégralité de la séance en bleu, alternant simplement quelques instants avec Reda Wardi. Le Toulousain pourrait donc effectuer son grand retour au sein de la première ligne française avec Peato Mauvaka et Uini Atonio. En troisième ligne, Anthony Jelonch, après son « come back » face à l’Uruguay, devrait enchaîner pour accumuler du temps de jeu au cœur d’une troisième ligne qui aurait alors fière allure avec Grégory Alldritt et Charles Ollivon.

Quant au poste de trois-quarts centre, il ne fait plus aucun doute que Jonathan Danty disputera son premier match dans la compétition. Le Rochelais, victime d’une blessure musculaire lors du dernier match de préparation contre l’Australie (le 27 août), avait raté les deux premières rencontres. Il sera cette fois-ci associé à Gaël Fickou. Enfin, au poste d’ailier, la tendance se confirme à propos de Gabin Villière. Jugé décevant lors des deux premiers rounds du Mondial, il devrait être devancé par Louis Bielle-Biarrey. Le sélectionneur Fabien Galthié annoncera la composition de son équipe mardi à Aix-en-Provence, où le squad du XV de France prendra ses quartiers ce dimanche en fin de journée.

La composition probable

15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille ou Wardi.