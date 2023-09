Comment interpréter l’absence de Jonathan Danty face à l’Uruguay hier soir ? Victime d’une lésion mineure aux ischio-jambiers lors du dernier match de préparation face à l’Australie le 27 août, le trois-quarts centre rochelais n’a pas été aligné contre les All Blacks la semaine dernière. Il avait été préservé, à sa demande notamment. "Il n’était pas forfait, a indiqué lundi Bruno Boussagol, manager santé du XV de France. Il est à ce jour à la disposition des entraîneurs." Il s’est en effet entraîné normalement ces derniers jours et sa présence sur le banc était initialement pressentie à Lille. Pourtant, Danty n’était finalement pas sur la feuille de match. Ce qui s’apparente à un choix du staff. Interrogé sur son cas mardi, Fabien Galthié est resté évasif : "C’est une histoire de décision, d’analyse. Jonathan Danty était candidat, comme contre la Nouvelle-Zélande, mais on a choisi de positionner Yoram (Moefana) en 12. On essaie d’avoir une vision globale sur le temps de jeu, les associations entre joueurs. Jonathan a déjà joué trois matchs consécutifs pendant notre préparation."

Baille pressenti face à l’Italie

S’il n’est pas incongru de jouer la carte de la prudence avec un joueur qui a connu plusieurs pépins physiques cette saison, surtout que la victoire face aux All Blacks a dégagé la route jusqu’aux quarts de finale, cela permet aussi de maintenir l’émulation au sein du groupe. Avec ce choix de management marqué, le staff a donné à Moefana une occasion de rebondir après sa prestation contrastée en match d’ouverture et permis à Arthur Vincent de poursuivre sa montée en puissance. Danty, qui doit avoir quelques fourmis dans les jambes, ne devrait ainsi faire son retour à la compétition que contre la Namibie à Marseille, jeudi prochain, où il aura l’opportunité de montrer qu’il demeure un cadre de cette équipe. Une rencontre, où l’effectif pourrait de nouveau et largement tourner, pour laquelle le pilier gauche Cyril Baille ne devrait pas encore postuler. Blessé au mollet il y a un mois, le Toulousain va retrouver l’entraînement la semaine prochaine. "Il sera peut-être compétitif dès l’Italie", a expliqué Boussagol. À savoir le dernier match de poule, le 6 octobre à Lyon.