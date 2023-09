Étranger à la chose sportive une grande partie de sa vie, l’acteur et conteur Fabrice Luchini s’est trouvé une curiosité pour le rugby, ces derniers mois. Un intérêt né d’une rencontre avec le sélectionneur Fabien Galthié, à Monaco, par l’entremise du chef étoilé Yannick Alléno. Il raconte.

Ce n’est pas encore quelque chose qu’il maîtrise franchement et, sans faux-semblant, Fabrice Luchini raconte sa naïveté au rugby en même temps qu’il admet une certaine fascination, presque magnétique. Comme on se poserait en profane devant un tableau abstrait, dont on ignore à fois le sens fondamental et les subtilités du message, et qu’on se contenterait de trouver beau. En toute subjectivité. "Je suis le plus pitoyable amateur de sport, je n'y connais rien. […] Je passe mon temps à regarder le sport. Et comme je n'y comprends rien..." assène-t-il après un long parallèle avec Charles Bovary, héros effacé de l’œuvre de Flaubert Madame Bovary.

Cet intérêt inabouti, il le raconte ce dimanche dans les colonnes de L'’Equipe. Un long entretien dans lequel il revient notamment sur son intérêt nouveau pour le rugby. Sa curiosité est née d’une rencontre avec Fabien Galthié, il y a un an à Monaco et à l’initiative du chef triplement étoilé Yannick Alléno. Luchini se souvient : "Tout d'un coup, il me dit : "Sais-tu qui est Fabien Galthié ?" Je suis incertain sur mes bases. Fabien Galthié, j'avais une idée vague de qui c'était, mais pas profondément incarnée. Et là, il ajoute : "Faut que je te le présente, j'y tiens.""

"Ça va être une catastrophe pour l'équipe de France"

La rencontre se fait donc, fortuite, improvisée. Et Galthié, dont on connaît un certain attrait pour la chose philosophique, fait visiblement mouche. "Galthié débarque et me dit, avec une chaleur hallucinante - et si je me permets de le dire, c'est que tout est vrai : "Fabrice, vous savez ce que je fais certains jours avant les matches ? Je sors vos Instagram et je leur mets, par exemple, Le Mot de Victor Hugo : "Prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil…" Je lui réponds : "Vous ne faites pas une chose pareille avant de jouer ? Ça va être une catastrophe pour l'équipe de France maintenant.""

Fabrice Luchini a également fait l'éloge d'Antoine Dupont. Icon Sport - Icon Sport

Ce texte, Le mot de Victor Hugo, Galthié l’avait déjà partiellement déclamé dans un entretien accordé à Midi Olympique en mars 2022 et au lendemain du Grand Chelem des Bleus dans le Tournoi des 6 nations. Par ce biais, le sélectionneur souhaitait répondre à ses détracteurs, un temps nombreux, autour de la "bulle percée" de Marcoussis pendant l’épisode Covid (Tournoi des 6 nations 2021). "J’ai entendu tellement de choses, à cette époque-là. C’était presque de la fiction. Je sais bien qui disait quoi… Et pourquoi ils le disaient… Même vous, vous avez raconté des choses… Peu importe, à présent. Quand, après cet épisode, j’ai repris l’équipe, j’ai lu, en guise de réponse, une citation de Victor Hugo à mes joueurs." Il déclamait alors, déjà, Le Mot de Victor Hugo.

"Dupont, on dirait qu'il n'a aucun bling-bling"

Toujours au cours de cet entretien, Luchini s’arrête un temps sur le cas Antoine Dupont. "On dirait qu'il n'a aucun bling-bling. Dupont, c'est Dupont. Physique complètement normal... et il devient un mythe." Une envergure mythologique propre aux passions sportives et que Luchini semble regarder avec admiration. "Moi, je pose des questions de crétin. Pourquoi moi, quand je fais 700 personnes tous les soirs au théâtre Montparnasse, je suis content ? Et pourquoi, eux, ils en font 50 000 en un seul soir ? Je n'ai rien d'autre à dire : 700 d'un côté, 50 000 de l'autre. On est des rats, des tout-petits. Acteurs de cinéma connus, pas connus... rats !" Franc du collier. C’est un habitué. Avant de conclure, à l’évocation d’une éventuelle invitation du sélectionneur pour la finale de la Coupe du monde. "Je fais tout ce que Galthié me dit !"