Consultant pour Rugbyrama / Midi Olympique pour la Coupe du monde, l’ancien arbitre international Romain Poite revient sur l’exclusion de Vincent Pinto face au pays de Galles.

Vincent Pinto a été exclu face au pays de Galles après s’être rendu coupable d’un coup de pied, certes involontaire, mais directement dans la tête du joueur gallois Josh Adams. En réception d'un ballon haut, l'ailier de Colomiers ne maîtrisait pas son corps et venait empaler ses crampons dans la tête de son vis-à-vis. Sanctionné d’abord d’un carton jaune, puis exclu par la règle du bunker, cette décision a provoqué la colère de Patrice Lagisquet. L'ancien arbitre international Romain Poite analyse cette action pour nous : "Il est évident qu’il puisse y avoir des discussions sur cette action et que les avis divergent, distille-t-il en préambule. On peut dire que c’est sévère, je ne pense pas que Pinto le fasse exprès (lever sa jambe aussi haut, N.D.L.R.), on le voit il est en déséquilibre arrière. Mais personnellement lorsque j’étais arbitre, je préférais qu’on dise que ma décision avait été sévère au lieu qu’on me traite d’incompétent parce que je ne l’avais pas prise."

"L’esprit sécuritaire qui est demandé par World Rugby nécessite un positionnement ferme des arbitres"

"On peut discuter de ce carton rouge mais c’est une volonté de marquer les esprits et de changer les comportements par rapport à la règle. S’il doit y avoir carton rouge parce que la sécurité du joueur est en danger, il ne faut pas hésiter afin que les comportements à l’avenir soient le plus juste possible et en accord avec la règle." L'action, en question, parlons-en. L’ailier portugais à la réception d’un jeu au pied haut, semble avoir du mal à analyser la bonne trajectoire du ballon, et perd l’équilibre en l'air, jusqu’à heurter avec son pied droit le visage de Josh Adams resté au sol. En conférence de presse, Patrice Lagisquet n’a pas compris la décision. Selon lui, la responsabilité revient au défenseur de s’adapter et de ne pas le toucher. Poite ne partage pas la même analyse : "Le joueur a sa course, il sait qu’il est en retard donc il ne saute pas. Il attend que le joueur retombe sur le sol pour pouvoir l’impacter et le plaquer. Demander à l’autre joueur de s’adapter, c’est compliqué. Ce sont des cas qui méritent une discussion." "L’institution s’est positionnée : par rapport à l’esprit sécuritaire qui est demandé et qui est de plus en plus marqué, World Rugby souhaite un positionnement ferme des arbitres et des décisions."

Des précédents il y a quelques années

L’ancien arbitre central qui a arbitré 11 matchs de Coupe du monde évoque plusieurs situations semblables par le passé où l’impact sur l’adversaire était parfois malignement déguisé : "Nous nous sommes rendu compte il y a deux ou trois ans, que des joueurs levaient le pied mais pas de façon accidentelle. Cela provoquait des mises en danger des joueurs qui venaient challenger le ballon. Je me souviens d’un match Afrique du Sud – Irlande, arbitré à l’époque par Mathieu Raynal où un Irlandais était retombé sur le Sud-Africain, Willie le Roux. Il avait tourné légèrement son corps et c’est la hanche qui avait heurté l’arrière-springbok en entrant en contact avec le botteur. À l’époque, on disait : "le souci c’est qu’il est dans sa chute, qu’est-ce qu’il pouvait faire d’autre ?", mais avec le recul, on voyait régulièrement des joueurs venir contrer en retard et se tourner légèrement pour impacter avec leur dos ou leur hanche. Ce n’est pas le cas de Pinto sur cette action, mais on peut aussi s’interroger sur son geste : "avait-il besoin de lever le pied aussi haut ?" La décision a été prise, elle sera certainement retravaillée en commun avec les dirigeants de l’arbitrage de World Rugby pour trouver un équilibre entre la décision et ce qu’on peut attendre sur une action pareille." En attendant, le champion du monde U20 avec les Bleuets en 2019 manquera au moins la prochaine rencontre face à la Géorgie.