Exclu en toute fin de rencontre par la règle du "bunker", l'ailier du Portugal Vincent Pinto a été défendu par son sélectionneur Patrice Lagisquet, ce dernier se payant le corps arbitral de la rencontre.

Et Vincent Pinto s'est pris la tête entre les mains, abattu, triste de la décision prise par les arbitres vidéo de l'exclure en toute fin de rencontre. L'ailier de Colomiers manquera donc, au minimum, le prochain match du Portugal dans ce Mondial 2023 face à la Géorgie, samedi 23 septembre. Sans doute la rencontre la plus importante pour les Loups dans leur quête d'un premier succès en Coupe du monde.

Comment en est-on arrivé à cette décision ? Quelques minutes avant la fin de la rencontre face au pays de Galles, l'ailier casqué était à la réception d'un ballon haut. Seulement voilà, son analyse de la trajectoire le fit perdre l'équilibre en l'air, et façon combattant de MMA, il envoya directement son pied droit dans la tête de Josh Adams, qui l'attendait au sol. D'abord temporairement exclu, le bunker allait revoir la décision et transformer la biscotte jaune en rouge comme pour l'Anglais Curry et le Néo-Zélandais De Groot.

\ud83c\uddf5\ud83c\uddf9 \ud83c\udd9a \ud83c\udff4?????? C'est finalement un CARTON ROUGE pour le portugais Pinto après son crampon dans la tête !!



It's finally a red card for Pinto after his big fault !

Frustré par la défaite de son équipe face à une équipe galloise loin d'être transcendante, le sélectionneur portugais Patrice Lagisquet n'a pas du tout apprécié cette décision et s'en est expliqué devant les journalistes. "Je ne comprends pas le passage du jaune au rouge. Déjà, le joueur est en l'air et c'est à la responsabilité du joueur qui arrive de ne pas le toucher. En plus, il (Vincent Pinto) à se tourne et il perd l'équilibre en l'air. Il peut se faire très mal car après le contact avec sa jambe, il n'est pas loin de retomber sur la tête. Qu'on puisse donner un carton rouge là-dessus, ça me gêne."

"La pire décision que je n'ai jamais vue"

Depuis le début de la Coupe du monde, les décisions des arbitres vidéo font polémiques, et cette règle dite du bunker ne semble pas faire l'unanimité. Ian Foster, le sélectionneur néo-zélandais a déploré l'absence de cohérence d'un match à l'autre, prenant en exemple le carton rouge à l'encontre de son pilier De Groot et la différence de traitement avec le seul le jaune adressé au Français Romain Taofifenua : "On va examiner ça. Manifestement, il y a eu un contact épaule contre épaule, mais les arbitres ont estimé que cela méritait un carton rouge. Nous comparerons cela à quelque chose d'autre qui s'est produit hier (jeudi, lors de France - Uruguay, NDRL) et nous verrons ce qu'il en ressort. C’était dans le cours du jeu. Ce n’est pas inhabituel. Il faut prendre le temps d’analyser tout ça, mais je pense qu’entre hier soir et ce soir, c’est la question de la cohérence qui doit être travaillée d’un match à l’autre. Nous allons revoir tout ça. Ça prend du temps, de l’énergie".

Concernant Pinto, le fantasque anglais Andy Goode, connu pour ses prises de position tranchées, s'est exprimé sur la situation avec son verbe habituel : "La pire décision que je n'ai jamais vue est de donner un carton rouge à Pinto après l'examen du bunker. Il tombe à la renverse et perd l'équilibre en regardant ailleurs ! C'est quoi ce bordel ?"

Worst decision I've ever seen to give a red card to Pinto after the bunker review. He's falling backwards and lost balance whilst looking the other way! What the actual f**k?!

Sujet toujours sensible mais qui revient presque à chaque match, l'arbitrage n'a pas du tout été apprécié par Patrice Lagisquet. En lisant entre les lignes, l'ancien international français finaliste de la Coupe du monde 1987 s'est senti lésé par le corps arbitral. Il explique : "J'étais aussi très agacé par ce qu'il s'est passé sur le bord de la touche : il a fallu que je hurle pour que nous puissions remplacer notre pilier droit. Cela faisait deux fois que nous demandions et le quatrième arbitre nous bloquait le changement. C'est inacceptable. Inadmissible. Et je vais aller vérifier la dernière action car je pense qu'il y a une obstruction du 21 gallois sur notre 21 qui permet à Faletau de partir sur cette mêlée qui tourne sans avoir un défenseur sur le dos. Cela aurait mérité, au moins, un arbitrage vidéo. On se pose quelques questions."