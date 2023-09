Entré en jeu face à l’Uruguay ce jeudi, à Lille, François Cros est conscient que le jeu pratiqué par les Tricolores n’était pas à la hauteur des attentes, des leurs avant tout. S’il déplore le manque de réalisme et l’indiscipline des siens, le troisième ligne retient que l’équipe n’a pas cédé au doute, ce qui lui a permis de l’emporter.

Quel sentiment prédomine après ce match conclu par une victoire sans la manière ?

Il est forcément mitigé. On n’est pas satisfaits du rendu. L’important est de s’en être sorti avec le succès mais il y a un peu de frustration quand on voit le pauvre contenu. C’était un match compliqué. Ce qui est bien, c’est d’avoir réussi à sortir la tête de l’eau et à sécuriser cette victoire.

Vous qui avez disputé les deux premiers matchs, avez-vous senti une forme de décompression après le succès face aux Blacks ?

C’est sûr que le contexte était complètement différent. Le premier match, on l’avait dans un coin de la tête depuis quatre ans. Forcément, il y a peut-être eu un peu de relâchement après le résultat de la semaine dernière. Nous avons surtout manqué de réalisme. Ces petites erreurs nous ont fait emmagasiner de la frustration et nous ont bridés. Ça nous a empêchés de jouer libérés.

Avez-vous eu un moment de doute quand les Uruguayens sont revenus à un point en début de seconde période ?

On n’a jamais vraiment douté dans le sens où notre équipe a une grosse expérience collective. Et nous avions les occasions et on savait qu’il y en aurait d’autres. Il fallait juste les mettre au fond et ça a été dur. Ce qui est bien, c’est que l’on n’a pas perdu pied et que l’on a continué à y croire. C’est dommage de ne pas marquer un essai supplémentaire sur la fin. Ça aurait masqué notre manque de réalisme.

L’Uruguay vous a-t-elle surpris ?

Non. Nous savions que cette sélection allait jouer sur l’envie et la fraîcheur dont elle fait preuve à chaque sortie, ça a été le cas face à nous. C’est une équipe qui aime porter le ballon et jouer aussi. Tout le monde était au courant de ça, ils l’ont plutôt bien fait ce soir. Ils nous ont aussi posé des problèmes dans le jeu au sol.

L’entrée des finisseurs a heureusement amené un petit coup de boost…

C’était l’objectif. Nous avons coaché tôt pour essayer de redynamiser l’équipe. Ça a eu son effet mais ça n’a pas non plus fait basculer la partie plus que de raison. On est resté sur ce manque d’efficacité, c’est ce qui est rageant.

Comment expliquez-vous les 14 pénalités concédées quand vous n’en aviez écopé que de quatre la semaine passée ?

C’est en lien avec le manque de réalisme, là aussi. Le fait de ne pas scorer sur nos temps forts nous a frustrés. Et forcément, on était plus susceptible de commettre des fautes. Ce sont des détails à ne pas négliger : à 15 pénalités, on ne passe pas au niveau international. C’est un avertissement sans frais. Ça reste bien d’avoir gagné dans ces conditions.