Au cœur d’une prestation collective hachée, le Parisien a réussi à sortir du lot. Tout n’a pas été parfait dans sa performance mais sa frustration, née de son éviction de la feuille de match pour la rencontre face à la Nouvelle-Zélande, s’est vivement ressentie.

Dans un collectif brouillon, dénué d’une volonté apparente de ne marquer ni les Uruguayens, ni les esprits, allez donc sortir un joueur du lot. Pas simple. Un peu comme lorsque vous hésitez entre des choux de Bruxelles et un gratin de salsifis à la cantine du restaurant d’entreprise. Autant dire que dans l’instant, la solitude est grande. Immense. Dans le tableau dépeint, Sekou Macalou a tout de même réussi à sortir un peu la tête de l’eau. Sans doute le troisième ligne du Stade français avait-il un peu plus l’envie de bien faire et de se montrer que ses partenaires. Et pour cause.

Depuis quelque temps, il avait pris l’habitude de prendre place sur le banc des finisseurs à chaque rencontre du XV de France. Avant le début de la compétition, comme ses partenaires, il ne pensait qu’à ce match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande. Cette rencontre, il en crevait d’envie de la jouer. Pour lui. Pour sa famille. Pour ses potes de Sarcelles. Las, le sélectionneur Fabien Galthié lui avait préféré Paul Boudehent, un des derniers venus dans le groupe France, le Rochelais ayant l’immense avantage, comme Macalou, de couvrir éventuellement un poste de la ligne de trois-quarts. "J’étais très déçu, a-t-il reconnu mardi dernier. Il faut dire que tout le monde voulait jouer ce match. Même vis-à-vis de mes amis d’enfance, tout ça. C’était un match que j’attendais pour l’atmosphère et tout ce qu’il y avait autour. J’avais vraiment envie de jouer mais j’ai vite basculé quand j’ai vu que nous avions gagné et car il y a plein d’autres matchs à remporter."

Un essai refusé

Cette frustration, Macalou l’a transformée en détermination. Il voulait être le premier sur ce ballon, le premier sous ce coup d’envoi de son partenaire Antoine Hastoy. Il fut au rendez-vous, même s’il a commis un en-avant. Tout un symbole. Comme s’il avait voulu montrer à son sélectionneur qu’il s’était trompé à son égard. "Paul Boudehent a su entrer dans le vestiaire et prendre le maillot, s’était justifié Galthié. Mais nous sommes trente-trois, nous comptons sur Sekou, sur ses qualités dans le collectif. Il n’a pas de compte à rendre, pas de mission impossible, juste le devoir de jouer avec ses qualités et beaucoup de plaisir." Message reçu (presque) cinq sur cinq. Certes, il a connu un peu de déchets. Mais il a toujours cherché à nourrir le collectif. En témoignent ses trois passes après contact (19e, 23e, 28e), dont la première, avec une gestuelle très "sudiste", pour l’ailier Louis Bielle-Biarrey. En défense, il a assuré sa part du job, grattant un précieux ballon (28e). Un contest au plus que parfait, permettant de jouer un bon ballon de récupération.

Et que dire de sa performance dans les dernières minutes de la rencontre ? Jusqu’au bout, il aura donné l’impression de vouloir secouer son équipe. Ces deux ballons volés en touche (75e et 79e) dans les 22 mètres français ont donné encore un peu plus d’épaisseur à sa prestation. Juste après le premier, il s’est même offert une course en solitaire de plus de soixante mètres pour inscrire un essai en solo, malheureusement refusé pour avoir tapé dans le ballon sur le contre-ruck juste avant. Dommage. Mais la question s’impose : a-t-il réussi à convaincre le sélectionneur pour remonter dans la hiérarchie du staff ? À suivre.