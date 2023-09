Malgré une certaine frustration collective sur le contenu à l’issue de la victoire (27-12) contre l’Uruguay, le troisième ligne et capitaine Anthony Jelonch a exprimé son bonheur d’avoir retrouvé la compétition après sa grave blessure au genou gauche fin février.

Que vous est-il passé par la tête lors de votre entrée sur le terrain, un peu plus de six mois après votre opération ?

Déjà, j’étais très heureux de refouler une pelouse, de revoir une ambiance telle que celle qu’il y avait ce soir à Lille. C’était exceptionnel et cela m’a bien libéré lors du coup envoi. Puis, j’ai vite touché un ballon, j’ai eu un premier plaquage à faire. Ça y est, je suis prêt à « matcher » (sic).

On connaît votre goût pour le combat et vous insistez sur les premiers contacts. Était-ce la clé pour définitivement passer ce cap personnel ?

Oui, j’avais besoin de connaître de nouveau l’ambiance d’un match. L’entraînement, c’est bien mais ça ne remplace pas la compétition. Les premiers contacts m’ont mis dans le droit chemin. Je me sens pleinement prêt à jouer. Cette rencontre était un peu un test pour moi aujourd’hui et il s’est avéré concluant. J’avais le feu vert de tout le monde. J’en suis très content.

Collectivement, avez-vous été surpris par l’impact des Uruguayens qui vous ont empêché de développer votre jeu ?

C’est vrai, ils ont mis beaucoup d’agressivité, notamment sur la première mi-temps. Mais quand nous étions proches des lignes, nous avons été très impatients. On aurait pu s’en sortir mieux, peut-être aussi prendre les points en fin de première mi-temps. Mais nous nous sentions dominants en mêlée et nous avions envie de marquer, de bien faire. Eux étaient morts de faim, on le savait, mais ils ont un peu surpris. Nous n’arrivions pas à gagner les cinq derniers mètres mais, même si les Uruguayens nous ont bien chahutés, nous allons revenir la victoire.

Il a dû y avoir quelques frustrations face à ce constat, avec même quelques sifflets dans le public...

Nous n’avons pas ressenti les sifflets, nous avons vu un public qui nous applaudissait et qui était fier de nous. C’est quand même une victoire contre cette équipe d’Uruguay, il ne pas tout remettre en cause parce que c’était un match moyen. Nous avons connu des difficultés pour le gagner mais il fallait le gagner. Nous allons retenir la victoire.