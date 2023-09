Dans l'émission "La 3ème mi-temps", Benjamin Urdapilleta s'est voulu rassurant pour l'équipe de France malgré un match raté face à l'Uruguay.

Invité exceptionnel de l'émission "La 3ème mi-temps" en direct de Twitch, Benjamin Urdapilleta a débriefé avec nos journalistes le mauvais match du XV de France face à l'Uruguay. Le demi d'ouverture de l'ASM Clermont Auvergne a affirmé que malgré que "La France n'a pas trouvé la solution face à la défense agressive de l'Uruguay", il n'y avait pas "de quoi s'inquiéter" pour la suite de la compétition.

"Il y avait beaucoup de changements et peut-être un peu de relachement. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut attendre le prochain match car ils seront plus énervés et ils monteront leur vrai visage." Les Bleus affronteront la Namibie jeudi prochain à 21 heures au stade Vélodrome de Marseille.

Avec Vincent Franco, Maxime Gutierrez et Léo Faure. Réalisation de Baptiste Barbat.