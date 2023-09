Présent dans l'émission "La 3ème mi-temps", le demi d'ouverture argentin de l'ASM Clermont Benjamin Urdapilleta n'a pas été conquis par le jeu des Bleus, malgré la victoire 27-12 contre l'Uruguay. Il explique la prestation tricolore plus que mitigée par une grosse défense uruguayenne, qui a gêné les coéquipiers de son ancien ami castrais Anthony Jelonch.

Invité exceptionnel de l'émission "La 3ème mi-temps" en direct de Twitch, Benjamin Urdapilleta est revenu sur le succès français (27-12) contre l'Uruguay ce jeudi à Villeneuve d'Ascq. Une victoire in fine mais qui a bien eu du mal à se dessiner tant les Bleus ont montré des difficultés à mettre du rythme et à imposer leur jeu. Pour l'ancien joueur du CO, le XV de France a été brouillon dans différents secteurs du jeu comme les mauls, où ils ont souvent été contrés.

Dans la conquête aussi, ils ont été gênés et bousculés par de surprenants Uruguayens. Pour le demi d'ouverture argentin, la bonne opposition défensive des Teros en est l'une des principales raisons de ce match en demi-teinte des protégés de Fabien Galthié. Une chose est sûre, cette victoire permet aux Bleus de compter un 2 sur 2 dans la compétition après la victoire face aux All Blacks vendredi 8 septembre.