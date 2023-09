Eddie Jones va peut-être devoir revoir sa copie. Son capitaine et deuxième ligne Will Skelton, est incertain pour le deuxième match de l'Australie face aux Fidji (dimanche, 17h45).

L'Australie se présentera peut-être face aux Fidji sans son capitaine Will Skelton. Touché au mollet, un souci qui a plusieurs fois rencontré avec son club de La Rochelle, le deuxième ligne sera incertain jusqu'au dernier moment, a confirmé son sélectionneur Eddie Jones. "Il a reçu un petit coup à la fin de l'entraînement, donc il subit juste un travail médical supplémentaire maintenant. À ce stade, il est toujours dans l'équipe, et on lui laisse jusqu'au coup d'envoi" pour prouver qu'il est apte, a précisé le vice champion du monde 2019. Le Rochelais passera des examens approfondis ce vendredi pour connaître l'étendue de sa blessure, et se testera jusqu'au dernier moment pour savoir s'il peut oui ou non tenir sa place face aux Fidji. En cas de forfait, c'est le talonneur David Porecki qui sera promu capitaine.

Taniela Tupou touché aux ischio-jambiers

Pour les Wallabies, solides vainqueurs de la Géorgie lors de leur premier match, cela serait un nouveau coup dur après le forfait du pilier droit Taniela Tupou, blessé aux ischio-jambiers. "Il sera disponible dans les prochaines semaines", s'est voulu rassurant Jones en conférence de presse. Pour le remplacer, c'est le vétéran James Slipper, 34 ans, qui partira avec le numéro 3 dans le dos. "Disputer quatre éditions de la Coupe du monde, c'est un immense accomplissement, lui a rendu hommage Eddie Jones. Il a commencé pilier gauche puis s'est porté volontaire pour occuper le poste de pilier droit. Ça montre tout son courage, sa résilience et son amour pour le rugby. Il adore jouer pour les Wallabies, et dimanche il aura un rôle crucial pour nous."

En l'état, le sélectionneur australien a effectué trois changements parmi ses titulaires par rapport à l'équipe qui a battu la Géorgie. Slipper remplace Tupou, Nick Frost sera titulaire en deuxième ligne, et Nic White occupera le poste de demi de mêlée.

Le XV de départ de l'Australie :

15. Donaldson ; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Kerevi, 11. Koroibete ; 10. Gordon, 9. White ; 7. McReight, 8. Valeteni, 6. Hooper ; 5. Skelton, 4. Frost ; 3. Slipper, 2. Porecki, 1. Bell.

Remplaçants : 16. Uelese, 17. Schoupp, 18. Nonggorr, 19. Arnold, 20. Leota, 21. Fines-Leleiwasa, 22. Foketi, 23. Vunivalu.