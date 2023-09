Invité de "ViàMidol, le journal du Mondial", l'entraîneur adjoint de l'Australie Pierre-Henry Broncan nous a livré une anecdote qui illustre l'exigence et la pression qu'impose l'ancien boss du XV de la Rose Eddie Jones. Au point de réveiller ses entraîneurs adjoints en pleine nuit.

Comme chaque jour, le Midi Olympique et Vià Occitanie s'associent dans "ViàMidol, le journal du Mondial". Ce mardi 12 septembre, un invité de marque était l'invité de notre émission : Pierre-Henry Broncan. Actuellement dans le staff de l'Australie pour la Coupe du monde en France, il travaille en collaboration avec le célèbre Eddie Jones. Sélectionneur de l'Australie en 2003, du Japon en 2015 et de l'Angleterre en 2019, ce dernier a également été champion du monde en 2007 en tant qu'adjoint de Jake White. Une carrière qu'il a construit force de travail, de détermination et de passion.

Mais pour avoir un tel pedigree, Jones a des méthodes bien à lui. "On a commencé depuis avril-mai et je crois qu'on a eu deux ou trois jours off depuis cette période-là. Après tu as le choix. C’est-à-dire que tu reçois des messages à 4h30 du matin, mais tu choisis de répondre à 4h35 ou à 8h. Mais si tu réponds à 8 heures, tu es mort. (rires). Il demande beaucoup d'adaptation aux joueurs sur le terrain et par conséquent au staff aussi." Une façon de travailler que comprend et apprécie même parfois l'ancien boss du Castres Olympique, comme il l'explique.