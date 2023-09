Énormément critiquée, la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde n'a pas plu à tout le monde. Ce jeudi, Jean Dujardin a réagi sur son compte Instagram à certains commentaires. L'acteur a expliqué que l'objectif était de "célébrer notre pays".

Jean Dujardin monte au créneau. Après avoir essuyé d'innombrables critiques sur la cérémonie d'ouverture, l'acteur français a publié un long message ce jeudi soir sur son compte Instagram. L'homme de 51 ans a notamment sèchement répondu au "déferlement de commentaire, politiques et médiatiques."

Le message débute avec ces mots : "Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires, politiques et médiatiques ... On l'a voulue belle, on l'a voulue festive, on s'est amusé à l'imaginer, on s’est investi tous ensemble, bénévoles, artisans, artistes, heureux de la préparer en pensant au plaisir de tous."

"On a voulu célébrer notre pays, notre savoir-faire et l'histoire du rugby"

Agacé, Jean Dujardin a ensuite poursuivi : "On a voulu célébrer notre pays, notre savoir-faire et l'histoire du rugby. "La France Rance"? Une cérémonie d’ouverture est toujours la présentation au reste du monde du pays où se déroule l’évènement fêté." Lors de cette dernière phrase, l'acteur répond à un titre donné par Libération.

Pour finir, le comédien a assuré qu'il ne serait jamais "le porte-drapeau d'aucun parti." Une prise de parole forte, qu'il a terminée de la même manière qu'il l'avait commencée, avec des mots forts : "Cette cérémonie n'aurait jamais dû nous opposer mais nous rassembler. Je vais vous laisser régler vos affaires entre vous. Je voulais que ce soit une cérémonie d'ouverture d'esprit, de partage et de joie." C'est dit.