Interrogé sur la troisième ligne française, Imanol Harinordoquy estime qu'Anthony Jelonch pourrait être une solution au poste de numéro 8, derrière Grégory Alldritt.

Le XV de France affrontera l'Uruguay avec Anthony Jelonch en numéro 8. Le Toulousain sera pour la première fois aligné à ce poste avec les Bleus. 200 jours après son dernier match, le flanker a réussi sa mission. Imanol Harinordoquy estime d'ailleurs que l'ancien castrais a une belle carte à jouer au poste de troisième ligne centre. Derrière l'indispensable Grégory Alldritt, Anthony Jelonch pourrait être une deuxième solution.

Étoffé physiquement et musculairement, le Toulousain devrait profiter de cette rencontre face à l'Uruguay pour faire parler sa puissance ballon en main. D'autant que pour le vice-champion du monde 2011, Charles Ollivon est indispensable dans le secteur de la touche et que la place de numéro 6 pourrait se jouer entre François Cros et Anthony Jelonch pour les matchs importants.