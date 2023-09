Satisfait après la victoire de son équipe à Biarritz (17-37), l’arrière de Mont-de-Marsan, Yoann Laousse Azpiazu, espère que ce succès acquis au Pays basque va être fondateur pour la suite de la saison.

Yoann, est-ce votre premier match vraiment abouti ?

Abouti, je ne vais pas forcément vous suivre. On fait une belle première mi-temps, c’est vrai. Mais la deuxième a été plutôt hachée, il y a eu beaucoup de maladresses, nous avons un peu perdu le fil, nous sommes sortis du système. Biarritz revient à dix points. La victoire est bien, il y a de très bonnes choses dans le contenu. Nous sommes dans la continuité de ce qu’on fait depuis le début de la saison. On fait le dos rond. On sait qu’on avait un bloc difficile, il y a beaucoup de blessés, les rebonds ne sont pas trop en notre faveur depuis le début, mais nous sommes contents de ce succès à l’extérieur. On va pouvoir construire là-dessus.

À quel point était-ce important de terminer ce bloc d’une manière positive ?

Nous avions des regrets après la défaite, ici, contre Vannes. Nous aurions pu gagner à Agen, mais malgré tout, nous prenons un point. C’est important, ça montre le caractère de l’équipe. On avait pris un bonus défensif à Grenoble aussi. On gagne contre Béziers avec cette nouvelle pelouse, où nous ne nous étions pas trop entraînés. Là, en gagnant ici, on accentue cette dynamique. Je pense que pour la suite de la saison, c’est très important. Ce match va peut-être nous faire basculer du bon côté.

La saison est-elle lancée ?

Nous sommes en progression, c’est très positif. La préparation avait été très bonne. Il y a eu ces petites pointes en début de saison, qui nous ont ralenti. Je pense que nous sommes sur la bonne dynamique. L’avenir nous dira ce qu’il en est, mais pour la confiance, c’est très bien.

Vous avez plutôt bien géré vos temps faibles…

Bien sûr. Je fais l’insatisfait, mais je suis très content de la victoire et nous allons bien la fêter ce soir. Il faut construire sur ce genre de match. Je pense qu’on fait encore des fautes évitables. Je ne parle pas de la discipline, mais sur les temps faibles, on peut être encore meilleurs, mettre le pied sur le ballon, repartir sur un système d’occupation et de pression. Par moments, on veut faire des actions isolées, on perd les ballons dans des rucks, car le soutien n’est pas forcément connecté et ça remet Biarritz dans le match. Si on veut gagner les prochains matchs, il faut grandir là-dessus. Pour le reste, c’est plutôt pas mal. Je crois que nous avons été disciplinés. Nous avons été très réalistes en première mi-temps, c’est important.

Le derby est gagné !! Premier bloc de la saison, conclu en beauté !!

Place à une semaine de repos avant le prochain match à Boniface

\ud83d\udd1c Aurillac#EnsemblenoussommeslesLandes pic.twitter.com/Z1ZP608hNX — Stade Montois Rugby (@SMR_Rugby) September 13, 2023

Avez-vous gagné le match grâce à votre entame ?

Oui, nous sommes bien rentrés. Nous avons réussi à bien occuper, à les garder chez eux et une fois qu’on était chez eux, nous avons été pleins de maîtrise, que ce soit en touche, sur les ballons portés ou en mêlée. Nous les avons mis à la faute assez rapidement et quand on a récupéré des ballons sur des turnovers grâce à une défense agressive et performante, nous avons su concrétiser. Nous avons creusé l’écart au score et la dynamique n’a pas été la même pour les deux équipes.

Êtes-vous soulagé, ce soir ?

On va profiter du moment. Nous sommes à Biarritz, sur la côte. On n’a pas autant de moyens pour faire la fête à Mont-de-Marsan, même si on n’est pas trop mal loti. Le bus va partir un peu plus tard que d’habitude, on va aller jusqu’au bout des choses, et ensuite, on aura une semaine de pause.