La lourde défaite de Biarritz face à Mont-de-Marsan (37-17) a laissé des traces. À l'issue de la rencontre, Ilian Perraux n'a pas mâché ses mots, "s'excusant" auprès du public d'Aguiléra.

Ilian Perraux avait le cœur lourd. Après la défaite du Biarritz olympique face à Mont-de-Marsan (37-17), le centre biarrot a laissé éclater sa frustration au micro de Canal +. "On a été nul aujourd'hui, on doit d'abord s'excuser auprès des supporters parce qu'on chie sur le club. Très clairement. On ne se bat pas, on est mauvais, donc je vais la fermer, je vais aller aux vestiaires et je vais travailler pour réagir dans deux semaines. Parce que notre prestation a été honteuse". Des propos durs témoignant d'une frustration exacerbée par une défaite avec 37 points encaissés contre le Stade montois.

Le BO dernier de Pro D2

Car face aux jaune et noir, les Biarrots ont très vite été pris à la gorge en encaissant un sévère 20-0 en vingt-cinq minutes. Un écart de vingt points qui ne sera jamais vraiment rattrapé dans cette partie à sens unique. Derniers de Pro D2 avec huit points, les coéquipiers de Joe Jonas n'ont gagné qu'à deux reprises (Soyaux-Angoulême et Colomiers) en cinq rencontres. Après ce premier bloc de cinq matchs, les Basques ont deux semaines pour se régénérer avant de se déplacer à Rouen. La réaction est vivement attendue.