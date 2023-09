Exceptionnellement, les grandes soirées Pro D2 se déroulent désormais le mercredi soir, Coupe du monde oblige ! Lors de cette cinquième journée, les promus ont réalisé d'énormes performances, alors que Biarritz est au plus mal en position de lanterne rouge. Voici tous les enseignements !

Aurillac se donne un bon bol d'air

Ce fut dur, ce fut serré jusqu'au bout, mais Aurillac peut souffler ! Sur une série de trois défaites consécutives avant cette rencontre, les Cantaliens recevaient Grenoble avec la boule au ventre. Même si le premier acte était loin d'être rassurant, les protégés de Roméo Gontinéac s'en sont remis à leur mêlée et leur courage pour faire la différence. Deux essais signés Shvangiradze et Alania, jumelés au pied précis d'Antoine Aucagne ont eu raison de Grenoble. Aurillac s'est imposé 27-23. Le FCG a dû se contenter du point de bonus défensif.

Valence-Romans cartonne une nouvelle fois !

Les Drômois ne s'arrêtent plus sur leur terrain ! Après en avoir collé 55 à Biarritz, le VRDR a récidivé face à Brive. Grâce à un nouveau début de rencontre tonitruant, le promu n'a pas laissé une seule seconde de répit au CAB. Deux essais de Mawalu et Vargas ont mis les Damiers sur de bons rails. Avec un score de 23-10 à la pause, rien n'était fait. Mais le second acte a été un véritable récital de la part des joueurs de Fabien Fortassin. Trois nouveaux essais sont venus parachever cette énorme performance. Victoire bonifiée 45-10 pour Valence-Romans. Brive repart en Corréze la tête basse.

Mont-de-Marsan enfonce Biarritz

Cette soirée de mercredi nous a offert quelques départs canons. Mont-de-Marsan fait partie des chanceux. Les Montois ont réalisé le début de match parfait. Deux essais de Du Plessis et Sayerse ont directement plongé la tête des Biarrots sous l'eau.

Dès les premières secondes en deuxième mi-temps, l'essai du jeune Idoumi a fait comprendre au BO que le stade Aguiléra allait voir la première défaite de ses protégés cette saison. Avec un essai de Tougne, les Basques y ont cru pendant quelques minutes mais les Landais ont terminé le travail en mêlée fermée pour assurer les quatre points et signer leur premier succès à l'extérieur 37-17.

Joe Jones et les Biarrots ont bien été muselés par la défense montoise. Pablo Ordas

Béziers (un peu) soulagé, Vannes frustré

À l'approche de l'heure de jeu, seuls les plus fous de notre planète auraient misé sur un match nul entre Béziers et Vannes. Sûrs de leurs forces, les Bretons menaient à la 57ème minute 17-0. Et puis la folie a envahi les corps héraultais. Un premier essai de pénalité, avant que Gabin Lorre ne s'offre un doublé. L'arrière de l'ASBH a franchi la ligne pour la deuxième fois de la soirée à la 82ème minute ! Indisciplinés en fin de match, les Vannetais ont été incapables de tenir le score pour assurer un cinquième succès en autant de sorties. Jean-Victor Goillot a eu la transformation de la gagne mais a tapé le poteau. 20-20 score final.

Dax confirme sa belle forme

Corrigés lors des deux premières journées, les Dacquois n'ont pas baissé la tête, bien au contraire. Depuis trois journées, ils démontrent qu'ils ont bien leur place en Pro D2. Ce mercredi soir, ce sont les Columérins qui ont fait les frais de la belle forme des Landais. Deux essais marqués dans le premier quart d'heure par Oltmann et Daguerre, et l'USD était lancée ! En face, Colomiers n'a jamais été en capacité de rivaliser et a enchaîné les maladresses. Dans le second acte, le centre Daguerre s'est offert un doublé, et par la même occasion le point de bonus offensif. Succès 25-6 pour Dax qui empoche cinq points qui pourraient compter en fin de saison.

Montauban fait le boulot et reste dans le top 6

Les Montalbanais sont plutôt bien en ce début de saison, et leur classement le confirme. Après la raclée subie sur le terrain de Vannes la semaine passée, les Tarn-et-Garonnais ont bien réagi sur leur pelouse de Sapiac. Grâce notamment à un excellent début de match, les coéquipiers de Jérôme Bosviel ont pris le match par le bon bout, et ne l'ont plus jamais lâché.

Malgré de nombreuses imprécisions, les joueurs de PP Lafond ont résisté à des Normands dangereux par moment pour assurer les quatre points et signer une troisième victoire cette saison. C'est Segundo Tuculet qui a inscrit l'essai de l'USM dans le second acte. Au final, c'est un succès 23-16 de Montauban. Rouen manque le bonus défensif pour deux points et repart frustré.

Provence Rugby engrange, Soyaux-Angoulême aussi

De cette partie, on a presque envie de dire que tout le monde a quitté la pelouse du stade Maurice-David avec le sourire aux lèvres. Après sa défaite à Brive jeudi dernier, Provence Rugby voulait retrouver le goût de la victoire, c'est chose faite. Dans un match qu'ils n'ont jamais vraiment maîtrisé, les Provençaux s'en sont dans un premier temps remis au pied de Thomas Salles pour prendre les devants au tableau d'affichage.

Malgré les erreurs techniques, les Aixois ont tout de même franchi la ligne à deux reprises (Drouet, Tyrell). Alors qu'un bonus offensif n'a jamais pu être espéré du côté des locaux, les Angoumoisins ont réagi en fin de match pour y aller de leur essai et arracher un bonus défensif mérité. Victoire 21-18 des troupes de Mauricio Reggiardo, toujours deuxièmes du championnat.