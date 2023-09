Dans un communiqué envoyé ce jeudi matin, le comité d'organisation de la Coupe du monde, France 2023, a affirmé que des améliorations seront apportées aux hymnes nationaux. Ces derniers, chantés par des enfants dans le cadre de l'opération "la Mêlée des chœurs" avaient été vivement critiqués à l'issue du premier week-end.

Critiqués, pointés et moqués, les hymnes nationaux n'ont pas fait l'unanimité lors du premier week-end de Coupe du monde de rugby. Pourtant, le louable projet avait fait du bruit. "La Mêlée des chœurs" réunissait les voix de plusieurs dizaines d'enfants pour chanter les hymnes nationaux de chaque pays lors de cette Coupe du monde 2023. Une initiative qui a d'abord eu son lot de péripéties, avant que les bandes sons ne soient diffusés dans les stades lors des rencontres du premier week-end de la Coupe du monde. Le problème, c'est que ces interprétations sont loin d'avoir créé l'émotion recherchée par les organisateurs. Pire, le chant a engendré un décalage désagréable entre public, joueurs et chœurs.

"La confirmation de toutes les équipes est attendue dans les 48 prochaines heures"

Ainsi, plusieurs personnalités du rugby comme Rob Kearney, Micro Bergamasco ou encore Andy Goode se sont ouvertement exprimés à ce sujet, afin de demander à France 2023 de faire quelque chose. Après avoir sondé plusieurs nations, dont la France - pour qui la Marseillaise tant attendue aura fait flop - le comité d'organisation a pris la décision de continuer les chœurs, en apporter des modifications. "Rugby World Cup 2023 confirme que des améliorations seront apportées aux hymnes nationaux, informait France 2023 via un communiqué. Le Comité d'Organisation France 2023, World Rugby et le ministère des Sports, en accord avec l'Opera-comique, ont approuve des versions retravaillées des hymnes nationaux, interprétés par la Mêlée des Chœurs, un projet éducatif et artistique auquel ont participé plus de 7000 élèves au cours de l'année scolaire 2022/2023. Les hymnes retravaillés conserveront les enregistrements des voix des enfants tout en renforçant les éléments instrumentaux."

Si la France a accepté ces modifications dans les hymnes, comme plusieurs autres équipes, "la confirmation de toutes les équipes est attendue dans les 48 prochaines heures", annonce le comité d'organisation. Dès ce jeudi soir et le match entre la France et l'Uruguay à Lille, nous verrons s'il était bénéfique de retravailler ces hymnes...