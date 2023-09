Une décision qui risque de faire parler. Alors que les hymnes nationaux sont au cœur de l'attention depuis le lancement de la Coupe du monde, les nations devaient trancher pour conserver, ou non, les chorales. Selon des informations de BFMTV, la France et d'autres pays ont décidé de poursuivre avec "La mêlée des chœurs" mais avec une version modifiée.

On vous annonçait dimanche que la chorale des enfants "La mêlée des chœurs" était au centre des discussions après un premier week-end marqué par des couacs à chaque match. France 2023 a donc demandé aux pays eux-mêmes de choisir si les chorales devaient être conservées ou non. Et les pays semblent s'être mis d'accord. En effet, plusieurs pays, dont la France, auraient décidé de poursuivre les hymnes nationaux avec "La mêlée des chœurs", mais en supprimant les effets de chant en canon selon des informations de BFMTV.

Ce projet a donc de bonnes chances de continuer. Initiative de France 2023, cette chorale pourrait donc être conservée si le reste des pays donne son approbation. Une belle récompense pour les enfants, malgré un premier week-end où les critiques se sont avérées nombreuses.

Un chant en canon au centre des critiques

La cause de tous ces commentaires acerbes est une manière de chanter bien particulière, en canon. Cette façon de chanter avait été au cœur de plusieurs polémiques ce week-end. Alors qu'elle était attendue depuis que la France a hérité de la Coupe du monde, la première Marseillaise au Stade de France a suscité une incompréhension générale, avec un décalage flagrant entre les joueurs et "La mêlée des chœurs".

La chorale "La mêlée des choeurs" Icon Sport - Icon Sport

Tout au long de la première journée, ce sont de nombreuses anciennes gloires du rugby qui se sont défoulées sur les réseaux sociaux, ne comprenant pas ce choix. "On ne peut pas faire chanter les hymnes normalement s'il vous plaît ? Le plus important, ce sont les joueurs… C’est un moment unique !" avait déclaré la légende italienne Mirco Bergamasco. L'ancien international anglais Andy Goode, n'avait pas mâché ses mots : "Quiconque est en charge des hymnes à la Coupe du monde : arrêtez de les massacrer."

Malgré ces déclarations, les enfants devraient donc voir leur place être consolidée. La décision devrait être rendue officielle dans les prochains jours, avant le début de la deuxième journée du Mondial. Elle débutera ce jeudi, avec le match du XV de France qui affrontera l'Uruguay au stade Pierre-Mauroy de Lille.