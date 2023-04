Projet d'envergure lancé par "France 2023" en février 2022, le projet la Mêlée des Chœurs a pris du plomb dans l'aile ces derniers mois. Alors que près de 7000 enfants devaient chanter les hymnes nationaux lors de la Coupe du monde, le projet a été revu à la baisse, pour la plus grande colère des parents et des enseignants. Une pétition recueillant plusieurs milliers de signatures a été diffusée pour que les promesses initiales soient honorées.

Les enfants seront-ils sur les pelouses de la Coupe du monde 2023 pour chanter les hymnes nationaux ? Rien n'est moins sûr. Projet ambitieux lancé par "France 2023" il y a plus d'un an, la Mêlée des Chœurs offrait la possibilité à 7000 enfants, répartis en 26 chœurs de 300 participants, de participer à la Coupe du monde en interprétant sur la pelouse les hymnes nationaux qui retentiront pendant la compétition. Depuis plusieurs mois donc, enseignants et enfants s'appliquent à travailler de nombreux hymnes, dans des langues étrangères, afin de mener à bien ce projet. Seulement voilà, depuis quelques semaines, le projet a connu de nombreux changements et la présence des jeunes sur les pelouses est fortement compromise. Les stades ne seraient pas équipés du matériel de sonorisation adapté pour retransmettre en direct les voix des chœurs et les 300 enfants pourraient endommager les pelouses.

"Est-ce cela, les valeurs portées par le Rugby"

Du coup, les hymnes seront enregistrés au préalable, avant d’être diffusés au coup d’envoi des rencontres. Une justification qui a du mal à passer du côté des parents et des enseignants, qui ont tenu à réagir en publiant une pétition "Pour que la Mêlée des Chœurs ne devienne pas le malaise des cœurs". Dans celle-ci, qui a déjà été signée plusieurs milliers de fois, il est expliqué : "Ensemble, mobilisons nous pour faire connaître l'injustice qui est faite à nos enfants. Est-ce cela, les valeurs portées par le Rugby ? Revenir sur la parole faite aux enfants, alors qu'eux-même ont signé un engagement par écrit d'aller jusqu'au bout ? [...] Nous revendiquons le maintien de ce projet dans son ensemble, à savoir chanter en direct, sur la pelouse, à l'ouverture des deux matchs prévus pour chaque chœur. "

À quelques mois de la Coupe du monde 2023, tout le monde est encore dans l'inconnu concernant cette Mêlée des Chœurs...