Jeudi soir, à Lille, le talonneur du Stade rochelais Pierre Bourgarit sera titulaire au sein du paquet d'avants du XV de France, face à l'Uruguay. L'occasion, pour lui, de se projeter sur le deuxième round de cette Coupe du monde...

Comment abordez-vous ce match face à l'Uruguay, un adversaire a priori plus faible ?

Ce n'est pas ce à quoi on pense en abordant la rencontre. Sur le papier, l'écart est présent mais en face, les Uruguayens auront à cœur de bien faire et montrer une belle image de leur rugby. On aurait beaucoup à perdre à les prendre de trop haut, à ne pas les respecter... [...] Les Uruguayens sont très bons sur les mauls pénétrants et en conquête, ont de bonnes individualités derrière. On se doit de faire un match plein.

Il y a quelques jours, le staff tricolore vous a montré un film relatant l'épopée des survivants uruguayens à un crash d'avion, survenu il y a plusieurs décennies dans la cordillère des Andes. Qu'en avez-vous pensé ?

C'est un moment tragique qui a marqué l'histoire de cette nation et de cette équipe de rugby. Le grand-père de leur trois-quarts centre actuel était dans l'avion, le jour du crash... C'est leur histoire, leur sacré. On s'en est instruit.

Vous n'aviez pas accroché le wagon de la Coupe du monde en 2019. Comment vivez-vous le fait de participer à celle-ci ?

Sur un plan individuel, je suis content de pouvoir enfin prendre part à cette compétition. Malheureusement pour Julien (Marchand), il s'est blessé et ça me laissera un peu plus de temps de jeu. Je ne me mets pas de pression. Je veux juste remplacer Julien du mieux possible et que mes coéquipiers ne sentent qu'à aucun moment il y a un trou dans l'équipe parce qu'il n'est pas là.

Votre ami Anthony Jelonch sera capitaine face à l'Uruguay. Avez-vous échangé à ce sujet, ces jours derniers ?

Anthony a déjà eu ce rôle lors de la tournée en Australie (juillet 2021). Avec le temps et l'expérience, il a appris à appréhender ce rôle. Nul doute qu'il saura nous mener vers la victoire.