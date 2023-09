La Nouvelle-Zélande se présentera face à la Namibie avec dix changements par rapport au match d'ouverture. Damian McKenzie sera notamment titulaire à l'ouverture alors que Leicester Fainga'anuku débutera à l'aile.

Vague de changements chez les All Blacks. La Nouvelle-Zélande affrontera la Namibie avec dix nouvelles têtes par rapport à la défaite contre le XV de France. Devant, Ofa Tu'ungafasi et Samisoni Taukei'aho seront titulaires alors que Nepo Laulala garde sa place de pilier droit. Remplaçant la semaine dernière, Brodie Retallick débutera en deuxième ligne aux côtés du futur palois Sam Whitelock. Ian Foster a également choisi de changer sa charnière en alignant Cam Roigard et Damian McKenzie.

La composition des All Blacks face à la Namibie Le XV de départ des All Blacks : 15. B. Barrett ; 14. Clarke, 13. Lienert-Brown, 12. Havili, 11. Fainga'anuku ; 10. McKenzie, 9. Roigard ; 7. Papali'i, 8. Savea (cap.), 6. Jacobson ; 5. Whitelock, 4. Retallick ; 3. Laulala, 2. Taukei'aho, 1. Tu'ungafasi. Remplaçants : 16. Coles, 17. De Groot, 18. Newell, 19. Barrett, 20. Vaa'i, 21. Smith, 22. Mo'unga, 23. Ioane.

Derrière, le néo-toulonnais Leicester Fainga'anuku fera sa grande première avec les All Blacks en Coupe du monde. Entré neuf minutes face aux Bleus, le serial marqueur des Crusaders portera le numéro 11 alors que Caleb Clarke débutera sur l'autre aile. Au centre, David Havili prend la place de Rieko Ioane. Remplaçant, Dane Coles veut notamment rectifier le tir dans le secteur de la mêlée. "Ce serait bien de faire un vrai bon résultat. Mais il faut aller le chercher. Pour les avants, la conquête a toujours occupé une place fondamentale pour nous. On a eu un peu de mal contre la France, donc je pense que la mêlée occupe une place importante. En ce qui me concerne, le match sera réussi si on a une mêlée solide. Si on peut améliorer ça contre la Namibie, ce sera énorme".