Le numéro huit samoan, qui discutait avec le club landais depuis plusieurs semaines, a paraphé, ce mardi, un contrat de deux ans.

Fin août, nous vous révélions, sur Rugbyrama, les contacts avancés entre Genesis Mamea Lemalu et l’US Dax. Sans club depuis son départ de Perpignan, au mois de juin dernier, le troisième ligne centre avait donné son accord oral au club landais et un contrat de deux ans était dans les tuyaux.

Grenoble était aussi intéressé

Celui-ci a été signé, ce mardi et c’est un bien joli coup qu’a réalisé Benjamin Gufflet. En quête de renfort au sein de son pack, le président dacquois a réussi à convaincre Genesis Mamea Lemalu, qui était aussi convoité par Grenoble. Il arrivera dans les Landes jeudi et sera opérationnel pour le début du second bloc.

La saison passée, il a disputé 20 matchs de Top 14 (17 titularisations). Il viendra apporter toute son expérience au promu. Pour rappel, après deux défaites lors des deux premières rencontres, Dax s'est imposé à domicile face à... Grenoble, avant d'arracher un match nul à Soyaux-Anglouême.