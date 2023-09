Pro D2 - Dax domine Grenoble et tient sa première victoire de la saison !

Plus réaliste et plus solidaire, Dax a remporté sa première victoire de la saison en dominant Grenoble pour le compte de la 3e journée de Pro D2 (28-23). Dax tient son match référence à domicile tandis que Grenoble, pénalisé de 6 points en début de saison, est toujours la lanterne rouge du championnat malgré le bonus défensif.

Après s'être lourdement incliné lors des deux premières journées de Pro D2 face à Provence Rugby et Rouen, Dax s'est imposé à Maurice Boyau face à Grenoble (28-23), et a manqué de peu de repartir de cette journée avec le point de bonus offensif. Ce sont, au final, les Isérois qui rentrent chez eux avec le bonus défensif. La première période est à l'avantage des joueurs de Jeff Dubois, sur la sellette après les déclarations de son président en début de semaine. Les Dacquois entament parfaitement la rencontre avec une pénalité d'Hugo Cerisier au bout de 2 minutes de jeu. Romain Barthélémy, lui répondra aussitôt. Les Landais vont ensuite faire preuve de solidarité lors des progressions iséroises et de réalisme au moment de conclure. À la 11e minute, Ilikina Bolakoro est à la conclusion d'un ballon porté qui avait rapproché Dax de l'en-but. Quinze minutes plus tard, alors que Grenoble avait récupéré le ballon sur une mauvaise touche dacquoise dans les 22 isérois, Bastien Daguerre intercepte une mauvaise passe de Terrence Hepetema et aplatit face aux perches en opportuniste. En face, Grenoble n'a pas trouvé d'autres solutions que de s'en remettre au pied de Romain Barthélémy.



En seconde période, Hugo Cerisier inscrit trois nouveaux points au pied. Dos au mur, Grenoble pousse, mais ne parvient pas à trouver la solution face à la courageuse défense de Dax qui a longtemps été mise à mal, mais n'a jamais rompu. Les Dacquois vont même se procurer provisoirement le point de bonus offensif sur sublime essai. Après un dégagement au pied de Romuald Seguy, Théo Gatelier remet à Théo Duprat qui aplatit en coin. Une dernière pénalité de Romuald Seguy sécurisera la victoire des Landais devant leur public, qui ne sortiront de Maurice Boyau qu'avec 4 points. Après un bon jeu au pied de Romain Barthélémy, Steeve Blanc-Mappaz s'en va aplatir et ainsi priver les hôtes de leur bonus offensif. Ce sont même les Grenoblois qui vont, à défaut d'avoir été réalistes, repartir avec le point de bonus défensif grâce à un essai de Geoffrey Cros, transformé par Romain Barthélémy. ??? ?? ????? \ud83d\udca5



