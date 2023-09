Venu affirmer son soutien au XV de France à Rueil-Malmaison ce lundi, Emmanuel Macron a pris la parole au sujet de l'affaire Chalureau. Pour le président de la République, le deuxième ligne montpellierain doit s'exprimer "avec son coeur".

C'est l'affaire du moment dans le rugby français et même bien au-delà. Une affaire qui est arrivée jusqu'aux oreilles des plus hautes instances françaises et plus précisément du président de la République Emmanuel Macron. Présent aux côtés des Bleus du XV de France pour leur témoigner son soutien avant le début de la Coupe du monde, le chef de l'État a donné son ressenti concernant le cas de Bastien Chalureau au micro de RMC Sport.

"C’est le sélectionneur, le coach qui choisit ses joueurs et c’est d’ailleurs très bien comme ça donc je ne vais pas commenter ses choix, a déclaré le président français. Il les fait en conscience, en responsabilité. Ce sont par définition les bons. Deuxième chose : ce n’est jamais bon, et moi le premier, de commenter une procédure judiciaire quand elle est en cours donc je ne ferai aucun commentaire. La troisième chose, je pense que c’est important, je sais que Bastien va le faire, qu’il s’exprime là aussi avec son cœur, qu’il dise sa vérité. En aucun cas, ça ne doit venir troubler la préparation et le déroulé. C’est une équipe, il faut lui laisser son unité. Je veux qu’ils ne pensent pas qu’à une chose : le rugby, le jeu et la gagne.".

Bastien Chalureau va parler ce lundi à 18h

Dans l'oeil du cyclone depuis plusieurs jours, le deuxième ligne du XV de France Bastien Chalureau n'a pas encore pris la parole sur les reproches et différents injonctions à son sujet. Il devrait s'exprimer ce lundi aux alentours de 18h après l'entraînement des Bleus pour réagir aux nombreuses sorties médiatiques qui concernent sa convocation. Beaucoup d'acteurs du rugby français se sont exprimés sur l'affaire Chalureau à l'image de Thierry Dusautoir, qui estime avoir un "problème" avec la sélection du Montpellierain ou encore le président de la Fédération française de rugby Florian Grill. Plus récemment, World Rugby a communiqué en insistant sur le fait que "le racisme n'a pas sa place dans le rugby". En dehors du rugby aussi, les députés LFI-Nupes Thomas Portes et François Piquemal ont aussi pris position dans cette affaire.